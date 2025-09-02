文部科学省によると、令和5年度の小学校における不登校児童数は13万370人で、10年前と比べて5倍増加したそうです。そのようななか、自身も不登校の経験を持つ不登校ジャーナリスト・石井しこうさんは「『頑張らなきゃ』と思うのを親がやめることは、不登校解決の一番の近道です」と語ります。そこで今回は、石井さんの著書『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』から、一部を抜粋してお届けします。

【書影】不登校解決のためのライフハックを紹介。石井しこう『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』

同伴登校はしなくていい

同伴登校は「修羅の道」

実は最近、「同伴登校」や「付き添い登校」、「別室登校」といわれるものが全国的に増えています。その背景には小学生の不登校が関係しており、親が学校の玄関まで送ったり、教室に一緒に入って様子を見たり、空いている教室に親子で登校することもあります。一見すると子どもの不安を軽減できるように思えますが、同伴登校は「修羅の道」。これはお母さんたちの実感から生まれた言葉です。

同伴登校の最初は、「お母さんが一緒だったら学校に行ける」と子どもが言い出すこともあれば、担任の先生から「お母さんと一緒だったら学校にこられるか、お子さんに聞いてもらえませんか」と言われる場合もあります。ここで考えたいのは、親心です。「お母さんと一緒だったら学校に行ける？」と確認して、子どもが「うん」と答えた場合、同伴登校を拒める親がいるでしょうか。親は「子どもがそう言うなら頑張ろう、子どものためだ」と思い、子どもも「お母さんが一緒なら」と頑張り始めます。

ところが、同伴登校することによって、親も子も後々すごく苦しむことになります。最初は子どもの意思を尊重したつもりでも、結局「行きたくない学校に無理やり連れて行く」形になり、知らず知らずのうちに親も子も追い詰められてしまう。支援しているつもりが、子どもを追い詰めてしまうことになるのです。

また、親がうつ状態になることもあります。子どもではなく、親のほうが校舎を見るだけで手に汗をかいたり、校門をくぐる際にドキドキしてしまったりするケースも見受けられます。

無理に行っても勉強どころではない

この同伴登校をしていた方々が、あるたとえ話をしてくれました。それを聞いて「なるほど」と納得したのですが、それは同伴登校を離婚にたとえる話です。

たとえば、離婚後に元夫の実家に行きたいと思いますか？ もし、自分の親が付き添ってくれるとしても、やはり行きたくないと感じる人が多いでしょう。仮に、週に１度でもそんな日があったら、朝から気が重くなり、頭やおなかが痛くなるかもしれません。もし、友人がそのような状況になったら、私は「やめよう」「そんなに自分を傷つけなくていい」と言って抱きしめて止めるでしょう。

けれども、学校のこととなると、なぜか同伴登校が起きてしまうのです。なぜなら親は、我が子の将来を考えて「なんとか学校に通わせたい」と思うからです。

しかし、行きたくない場所や離れたい場所に無理に連れて行っても、勉強どころではありません。それならば、別の環境を探すほうが、親子にとってずっと健全なのではないかと思います。

「お母さんがつらい」と親から切り出してやめる

同伴登校をやめる方法はシンプルです。

「お母さんがつらいから、もうやめたい」と親から切り出し、子どもが同意したら、その場で終わりにしてＯＫです。

同伴登校は一見、解決策のように感じるかもしれません。しかし、子ども自身も精神的に限界を迎えていることが少なくありません。

「親がそばにいてくれたら頑張れる」と思うのは、子どもの本心でしょう。しかし、一方では、そもそも学校に行くこと自体がつらいため、無理に通い続けることは、ますます苦しみが積み重なるだけ。根本的な解決にはつながりません。

同伴登校で黒い円を描き続けていた子ども

せつないことに、小学生の低学年くらいの子どもは、同伴登校をしても親を責めることはありません。代わりに、自分を責めます。だからこそ、ものすごくつらいのです。子どもはすさまじい自己否定感を抱え、精神的に追い詰められます。

ある親が同伴登校を続けていたときのこと。ノートに課題を書いているのかと思いきや、その子はずっと鉛筆で黒い円を描き続けていたそうです。その姿を見たお母さんは、思わず息を呑みました。



（写真提供：Photo AC）

その子は精神的に追い詰められすぎて、勉強どころではなく、ただ円を描き続けていたのです。鉛筆が折れても、何度も何度もぐるぐると描き続けてしまう。

ある子は、気づけば筆箱をぐちゃぐちゃに壊していました。このような現実に、胸が締め付けられる思いがします。

「学校にただ行ってさえいればいい」が正解なの？

同伴登校を強いられて学校に行った親子は、空き教室で何をしているのでしょうか。ケースによりますが、多くの場合、先生から渡されたプリントを黙々とこなすだけです。休み時間になると、先生が顔を出すこともありますが、それもただの確認にすぎないことがほとんどです。

もっとつらいのは、「何もない時間」の存在です。席に座っていても、やることはありません。何もない時間を何時間も過ごすことは苦痛以外の何ものでもありません。ただ学校に行ってさえいれば、それでいいのでしょうか。

親と一緒に同伴登校したとしても、子どもは「同伴登校なら行けた」というよりも、「別室登校や同伴登校しかできない自分」や、「学校生活をふつうに送れない自分」に目が向いてしまい、自己否定感が強まる可能性があります。そのリスクのほうが大きいのです。

親が頑張って学校に付き添う姿は、「子どものためを思っているよい親」と見えるかもしれません。しかし、子どもの意思と反対のことに付き添うことは、結果的に子どもの気持ちを否定することになりかねません。そのことを、心の片隅に置いてもらえたらと思います。

※本稿は、『小学生不登校 親子の幸せを守る方法 400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。