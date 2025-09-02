「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲストとして生出演。ひな壇にいたら助かると思う芸人を明かした。

番組パートナーの元乃木坂46の新内眞衣が「ひな壇にいたら助かるなあと思う芸人さんはいらっしゃるんですか？」と聞くと「みんな…澤部もしかりですし」と、「ハライチ」の澤部佑の名を上げると、土田も「だから、しくじり先生なんていいよね。若林がいて、澤部がいて」と、吉村がテレビ朝日の「しくじり先生 俺みたいになるな!!」で共演する「オードリー」の若林正恭、澤部の名を挙げた。

吉村は「あと、パンサー向井も」と言うと、土田も「うまいね〜！」と賛同。吉村もそれを受け「うまいなあと思いますね」とうなずいた。

今年53歳の土田は「俺が40歳くらいでバリバリな感じの時の、本当の20代の若手って、多分向井と澤部くらいしかなかったんだよね。あとはみんな30代。20代でテレビ出てるのって、あの2人じゃんって言っていたくらいで」と語った。

33歳の新内が、39歳の「澤部さんとか、意外と年齢近くてびっくりしますもん」と言うと、土田も「そう、ずっといるから」と、若手の時代から、活躍し続けている澤部に感心。「テレビ出ている人、みんなやりやすい。そんな人しかいないもん」と語った。