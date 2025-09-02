お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が1日深夜に放送された日本テレビ「開演まで30秒!THEパニックGP」（深夜0・29）に出演。世間には“バレていない”女好きの芸人を暴露した。

今回は「恋に落ちるまで30秒パニックカップル」の企画が放送され、彼女役を務めたのはお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子。彼氏役としてお笑いコンビ「レインボー」池田直人、「タイムマシーン3号」関太、「マユリカ」阪本の3人が出演した。

信子と池田がコントを披露した後、大悟は池田について「普段は結構な、女の子役やってることが多いもんね」と説明しつつ「ほんで、まだみんなにバレてはないけど、コイツが一番女好きやから」と暴露した。

これに池田は思わず立ち上がり「言わんでええですよ!大悟さん!大悟さん!」と焦った。審査員の麒麟・川島明は「汚いな!やり方が」と指摘し、大悟は「美容とか化粧で女の子に寄っていって、いつの間にか気が付いたら大男やったっていうね。それはどうやろなとは思うけどね」と女性に近づく“手口”を明かして笑いを誘った。