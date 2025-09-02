【MLB】ドジャース5ー4ダイヤモンドバックス（8月31日・日本時間9月1日／ロサンゼルス）

【映像】劇的サヨナラ弾→相手野手がボールを見ないで帰る

8月31日（日本時間9月1日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対アリゾナ・ダイヤモンドバックスの一戦で、ドジャースの“打てる正捕手”ウィル・スミスが劇的なサヨナラアーチを放った際に、ダイヤモンドバックスの外野手が見せたリアクションが話題となっている。

先発・山本由伸が7回1失点10奪三振の好投で試合を作り、4-4の同点で迎えた9回裏。この回先頭の8番ダルトン・ラッシングに代えて、ドジャースはウィル・スミスを代打に送ることに。そのスミスは、3番手ジョン・カーティスに対し、初球から真ん中高め、154km/hの速球を打ちにいってファウルとなるも、カウント0-1からの2球目、真ん中やや内寄りに甘く入った155km/hの速球をフルスイング。打った瞬間、マウンド上のカーティスが即座にショックを受けたようなリアクションを見せたこの一打は、快音とともに鋭くレフト方向へと伸び上がり、そのまま109.2マイル（約175.74km/h）でレフトスタンドへと一直線。するとレフトを守るルルデス・グリエル・ジュニアは、早々に打球を追うことを諦め、スタンドへと飛び込んでいく打球をろくに見ることもなく、早々に引き上げはじめるというリアクションを披露することとなった。ほどなく打球はスタンドへと着弾し、ドジャースが劇的なサヨナラ勝利となったがファンからは「帰るの早すぎｗ」「グリエルどこ行くんだよw」「見てないw」「しゃあない」「追う気なしw」「プロ野球ならやる気ないって怒られそうｗ」といった様々な反響が巻き起こることに。

今季、ここまで107試合の出場で打率.293、本塁打17、打点60と堅調な打撃を見せているスミス。このまま行けば、今季はキャリアハイの数字を残す可能性もあるだけに、ここからシーズン最終盤に向かって、そのさらなる打棒炸裂に期待したいところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）