タレントの梅宮アンナさん（53）が1日、保険会社のイベントに登場。結婚発表後、初の公の場で夫とのラブラブエピソードを披露しました。

5月にアートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表していた梅宮さん。イベントに登場すると「（結婚まで）あまり時間はかけなくてよかったんじゃないかなと思っています。年齢を増していくと出会いも少なくなっていきますし、そこで出会ったとしても成立するっていうのもなかなか難しいなっていう中で、まさかの結婚でした」と明かしました。

さらに、報道陣から“夫とのラブラブエピソード”について聞かれた梅宮さんが「今日、私が着ているカシミヤのセーターがあるんですけど、この間（夫から）お誕生日に買ってもらったものなんですね」と話すと、会場からは拍手が。

続けて、「男性って買ったらすぐに使ってほしいと思うみたいなんだけど、（今の時期）暑いから着られないじゃないですか。“ちゃんと仕事した時に着たいよ”って思って、大事にしているものなんで」とうれしそうに語り、最後には「質問してくださりありがとうございます。うれしいです。セーターも喜んでいます」と報道陣にも感謝を伝えました。

梅宮さんが登場したのは、はなさく生命保険「I'm OK? PROJECT」トークショーです。