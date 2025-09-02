

「高校生になった娘を見てみたい」と話す海嶋さん（写真：海嶋さん提供）

【写真】娘の学童保育でギター演奏を披露！ 最前列で歌う娘の姿に67歳父は大感激

23人に1人――。

妻との間に第1子が生まれた男性のうち、45歳以上の男性の割合だ。まだまだ多数派ではないが、20年前の「67人に1人」に比べ、格段に増えている。（厚生労働省「人口動態統計」2003年、2023年報を基に筆者集計）。

アラフィフからの子育て、と聞くと「経済面、体力面ともに大変そう」とネガティブに捉える人も少なくない。しかし、当の本人たちはどのように感じているのか。

本連載では、45歳以上で「パパデビュー」した男性に、リアルな子育てライフを聞く。

第8回は、60歳で第1子を授かった関西在住の海嶋さん（67歳）にお話を聞いた。

本記事は後編です。（前編『前妻との“卒婚”後、夢の24歳差婚→60歳で娘が誕生 「今は看護師の妻が大黒柱」と語る67歳、周囲に批判されつつも掴んだ“幸せライフ”）』）

学童保育での演奏で思いがけない“感動体験”

若い頃は仕事のかたわらバンド活動にのめり込み、数年前までギターの個人レッスンの講師業をしていた経験も持つ海嶋さんは、現在も時おり地元のイベントなどから演奏依頼を受けることがある。

「先日、娘の通う学童保育からも頼まれて、子どもたちの前でミニコンサートをしたんです。その時『にじ』という曲を演奏したんですが、ギターの音に合わせて20人近くいた子どもたちが大合唱をしてくれたんです。涙が出そうになりましたね。今までギターを弾いてきた中でも、こんなに感動したのは初めての体験でした」

「にじ」といえば、近年子どもたちの間では定番となった人気ソングのひとつだ。歌詞の一部を紹介したい。

「にじ」作詞：新沢としひこ 作曲：中川ひろたか

にわのシャベルが 一日ぬれて

雨があがって くしゃみをひとつ

くもがながれて 光がさして

みあげてみれば

ラララ にじがにじが

空にかかって

きみのきみの 気分もはれて

きっと明日は いい天気

きっと明日は いい天気

（略）

引用：https://www.kkbox.com/jp/ja/song/KnfN0-3MKmKv4_FvGs

しみじみとしたメロディーに、何気ない雨上がりの情景を映し出す歌詞。直接的なメッセージが歌詞の中にあるわけではないのに、聴くと励まされるような気持ちになる。疲れた心にこの歌が沁みた経験を持つ親や大人も多いのではないだろうか。

この曲は今から30年以上前に生まれたそうだが、40代の筆者の体感としては自分の子ども時代にはあまり聞いた記憶がなく、大人になってから、特に自分が子育てをするようになってからこの曲をよく耳にするようになったと感じる。海嶋さんも2度目の子育てをするまで、この曲の存在を知らなかった。

「だから、この曲は今までに弾いたことがなかったんです。必死にコードを練習しました（笑）。でも、さすがに弾き語りまではできなくて。すると、子どもたちのほうから歌ってくれたんです。娘も最前列のど真ん中で歌ってくれてました。嬉しかったですね」



（写真：海嶋さん提供）

海嶋さんは若い頃、ビートルズやエリック・クラプトンなどの音楽にのめり込んだ。

「当時は『俺の音楽を聴け！』といった感じで、ギンギンに自己主張していました。でも歳を取った今は全く違いますね。音楽によって聴いている人の気持ちが動いたり、和らいだり、『よかったな』と感じてもらえることが一番の喜びです」

ギターが好きな海嶋さんは、昔は曲の中でもギターやボーカルの音だけを聴きがちだったと話す。

「でも、今はベースやドラムのかっこよさも含めて、トータルで音楽を聴けるようになりました。それと全く同じように、歳を取るにつれて視野が広がってきたと感じます」

自己主張をしていた30年前よりも視座の上がった60代のほうが、子どもを育てるにはやはりメリットが大きいと語った。

食事、洗濯、掃除を自身が担当し「主婦ってすごい」

その例として、海嶋さんは「家庭において主婦が支えている部分の重要性」を理解できるようになったことについて話した。

現在、看護師としてフルタイムで働く妻は朝7時半から8時の間に出勤し、帰宅するのは夜の8時から9時。その間、海嶋さんは週3のアルバイトをしながら家事をこなす。

「食事、洗濯、掃除はもちろん、娘の送迎など細かいことの諸々は全て僕が担当しています。妻が夜勤のときはお弁当も作ります。妻は職場で中堅の立場ですし、かたわらで見ていても仕事は本当に大変そうですね。その分、家のことは少しでもサポートできればと思っています」

最初の結婚時とは立場が逆転した今になってやっと「昔はそのありがたさを理解できていなかった」と感じるようになった。「以前は、家のことは全部奥さんに押し付けていたんだなあと。申し訳なかったなと思います」。

料理担当として、娘さんの食事内容についても敏感になった。

「どんなものを食べさせようとか、どういうものを作れば残さないのかとか。また、最近は全体的に物価も上がっているので、買い出しをするときもできる限り節約を心がけます。こういうことは直接『収入』にはならなくても、これは本当に大変な労働だなと。もし、時間給ではなく業務報酬のような形なら、もしかしたら男の労働より上回るのではとすら思いますね。

共働きが当たり前になってきたこの時代ですから、家のことや子どものことはよほどイーブンにしないと、とても釣り合わないと思います。ゴミ捨てだけして『家事を分担できている』という夫がいたら一言言ってやりたいですね。昔の自分のように（笑）」

それでも、30年前の父親たちとは全く変わったと感じることもある。

「先日行った入学式でも、お父さんがほとんど参加している。それも下の子を抱っこしながら。30年前には考えられなかった光景です。当時は、母親しか出席しなくてもむしろそれが当たり前でした。その変化には安心感を覚えましたね。ただ、子どもの数自体は昔より減っていますが」

「若い世代との交流」で視野が広がる

年齢を重ね、視野を広げ続けられる海嶋さんのようなタイプもいれば、逆に視野が狭く、考え方が固くなっていくようなタイプの方も少なくはない。そうならない秘訣を聞いた。

「若い方と交流することですかね。僕は『忘年の交わり（年齢や立場に関係なく、親しく交流することの意）』という言葉が好きなんです。同世代とばかり話をしないで、違う世代ともどんどん話をすることが大事なんじゃないでしょうか。奥さんもそうですが、例えば学童保育のスタッフの方とかと話していても本当に楽しいですね」

もし子どもが生まれていなかったら、海嶋さんも今ほどは若い世代の人々と交流する機会を持てなかったかもしれない。まさに海嶋さんは60代になった今子育てをすることで、自身の視野を広げたり瑞々しい感覚を保ち続けたりといった、自分にとってもいい循環を生み出せる環境下にあると言える。

全く疲れを感じさせない、非常に溌剌としたオーラがみなぎる海嶋さんだが、健康管理についても聞いた。

「2年前にお酒を辞めました。一日に2本くらいワインを飲んでいたんですが、健康診断での数値をきっかけにうまくフェードアウトできました。それだけでも違いますね。血圧のデータもよくなったし、体重も5キロほど痩せました。前の晩のことも覚えていますしね（笑）」

それでも、年には抗えない部分もある。海嶋さんは、今年運転免許を返納するつもりだという。

「歳を取るにつれ辞めていくこともいっぱいあるし、身体もだんだん衰えていく。でもその分、返ってくるものもある気がします。その一つが、あの学童保育コンサートでの感動じゃないでしょうか。歳を取るのも悪くないですね」

と、いい笑顔をこちらに向けた。

70代まであと2年…夫婦共々、第2子を希望

海嶋さんが70代を迎えるまであと2年。今後についてどう考えているのかを聞いた。

「あの学童での出来事をきっかけに、ちょっとまたギターを本気で頑張ってみようかなという気になっていますね。それから、高校生になった娘を見てみたい。高校生になるともうほぼ大人とも言えると思うので。せめてその姿を見られるまでは元気でいたいです。あとは……2人目かな」

この答えに筆者も仰天したが、妻も2人目を希望しているという。エネルギッシュな海嶋さんのように、高齢であっても子育てができるほどの健康とパワーを長く保てる人なら、それも決して不可能な話ではない。

「でもやっぱりその前に、娘へのカミングアウト（再婚、初婚時の娘たちの存在）ですよね。本当にこればっかりは悩みます」

常に明るくテンポよくお話をされる海嶋さんだが、このセンシティブな課題にはさすがに慎重になる。思春期を迎える前の方がいいのかどうか、決めあぐねていた。

ひそかに悩み続ける父をよそに、この夏、娘さんは学童保育のミニコンサートでの出来事を夏休みの絵日記に描いたという。最前列の真ん中で、お父さんの弾くギターに合わせてみんなと大合唱した記憶は、娘さんにとっても忘れられない夏の思い出となったに違いない。

前編：『前妻との“卒婚”後、夢の24歳差婚→60歳で娘が誕生 「今は看護師の妻が大黒柱」と語る67歳、周囲に批判されつつも掴んだ“幸せライフ”』



（宇乃 さや香 ： フリーライター）