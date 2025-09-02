去年のパリオリンピックで銅メダルを獲得したフェンシングの元日本代表、福島史帆実さん（30）が、地元・福岡県宗像市の中学校で特別授業を行いました。メダリストが生徒たちに伝えた思いとは。

大きな拍手で迎えられたのは、パリオリンピックで銅メダルを獲得したフェンシングの元日本代表、福島史帆実さんです。地元・宗像市内の中学校で8月29日、特別授業の講師を務めました。



福島さんはパリオリンピック・女子サーブル団体で、この種目では日本初となる銅メダルを獲得しました。去年11月に現役を引退しました。





特別授業では「挑戦し続けること」をテーマに、最後までやり抜くことの大切さを伝えました。■フェンシング 元日本代表・福島史帆実さん「全力で取り組んだ結果、自分が望むものではなくても、ここまで挑戦して最後までやり抜くことができたら、その経験はその後の人生の自信につながっていくと思っています。」

このあと、3年生の生徒たちは、福島さんからフェンシングの基本動作を教えてもらい、ゲームに挑戦しました。



■中学3年生

「（剣は）軽かったのですが、思うように動かなかったです。今回、話を聞いて体験してすごく奥が深いと思いました。」

「どんな高校に行っても最後まで諦めずに、一生懸命、頑張りたいと思いました。」



■福島さん

「フェンシングを通じて、一つのものを最後までやり抜くことは大切と思ったので、これから目標ややりたいことが見つかった時に、最後までやり抜いて挑戦する気持ちを持って頑張ってほしいと思います。」



福島さんは9月、母校の宗像市立城山（じょうざん）中学校で講演を行う予定です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月29日午後5時すぎ放送