¼«±ÒÂâ¤Ë¿·¤¿¤Ê¡ÖÆü¤Î´Ý¹Ò¶õµ¡¡×ÇÛÈ÷¤Ø ³°´Ñ¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û·Á!? Å¨¤Î¾ðÊó¤ò¶õ¤«¤é¼ý½¸¤¹¤ë¡È´ã¡É¤Ë
ËÉ±Ò¾Ê¤¬¡ÖÌÜÉ¸¾ðÊó¼ý½¸ÍÑÌµ¿Íµ¡¡×¤ò¼èÆÀ¤Ø
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï2025Ç¯8·î29Æü¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤Î³µ»»Í×µá¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌÜÉ¸¾ðÊó¼ý½¸ÍÑÌµ¿Íµ¡¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú´°À®¥¤¥á¡¼¥¸¡Û¤³¤ì¤¬¿·¤¿¤ÊÆü¤Î´Ý¹Ò¶õµ¡¡ÖÌÜÉ¸¾ðÊó¼ý½¸ÍÑÌµ¿Íµ¡¡×¤Î³°´Ñ¤Ç¤¹
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢Å¨¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤±óµ÷Î¥¤«¤é¹¶·â¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÜÉ¸¾ðÊó¼ý½¸ÍÑÌµ¿Íµ¡¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕËÉ±ÒÇ½ÎÏ¤Î¼Â¸úÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¼þÊÕ¤Þ¤ÇÈô¹Ô¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¶·âÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥ª¥ÕÊ¼´ï¤Î±¿ÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀï½ÑÌµ¿Íµ¡¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤«¤éÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ï2024Ç¯5·î¡¢¤³¤ÎÌµ¿Íµ¡¤Ë´Ø¤·¤Æ»°É©½Å¹©¤È·ÀÌó¤·¡¢»îºîµ¡¤Ë¤è¤ë³Æ¼ï¼Â¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï»îºîµ¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÎ¥ÃåÎ¦ÀÇ½¤äÈô¹Ô¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÍèÇ¯ÅÙ¤Î³µ»»Í×µá¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¾ðÊó¼ý½¸ÍÑÌµ¿Íµ¡¤Î¼èÆÀ¤Ê¤É¤ËÍ×¤¹¤ëÈñÍÑ¤È¤·¤Æ20²¯±ß¤ò·×¾å¡£4µ¡¤Î²þ½¤¡¦¼èÆÀ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÀ°È÷¤ä½¤Íý¡¢Í¢Á÷¡¢¶µ°é·±Îý¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
½»Âð,
²£ÉÍ,
¿ÀÆàÀî,
¾²ÃÈË¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÀÅ²¬,
¿À»ö,
Êè