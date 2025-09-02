「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が31日放送のニッポン放送「土田晃之 日曜のへそ」（日曜正午）にゲストとして生出演。「過去一番破天荒なことをしたのは？」という質問に、温厚なことで知られている女性タレントを怒らせてしまったことを明かした。

破天荒キャラで知られた吉村は「過去最高？やっぱ柴田理恵さんを怒らせちゃったっていうのがありますよね」と明かし「これは私の、伝説ですよね。あんだけ温厚なね…」と言うと、MCの土田晃之も「あんな温和な方ですよ柴田理恵さんって！」と語った。

吉村は「脇鳴らして。若手の時に柴田理恵さんが評価してくださって。僕もトークで爪痕残さなきゃいけないと思って“うるせぇ、クソババア”って言って」と暴言を吐いてしまったと説明。

「あとで怒られた。収録が…タカトシさんとかくりぃむさんとかいたんですけど、誰もフォロー入ることができないくらい。もう15年くらい前…」と振り返っていた。

以前、吉村はこの“事件”はテレビ朝日「笑いの金メダル」（2004〜07年放送）に出演した際と明かしている。