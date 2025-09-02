¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡©¡×À¤³¦¥é¥ê¡¼¡¢24ºÐ¿ÀÆ¸¤¬¡ÈÀÐ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤âºÇÂ®¡É¤Î°Û¼¡¸µÁöË¡ ¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¼Â¶·¤âÀä¶ç
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè10Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡Ê¥Ç¥¤2¡¿8·î30Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÊ¿Á³¤È¡Ö-1.1¡×¢ªÄ¾¸å¡ÈÀÐ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡É¤Î·èÄêÅª½Ö´Ö
¡¡WRC¡ÊÀ¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡Ë¤¬ÆîÊÆ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥È¥è¥¿¤Î¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤ÏSS9¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯Ãæ¡¢¥Þ¥·¥ó¤ËÀÐ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥ì¡¦¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤µ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¶¥µ»1ÆüÌÜ¥Ç¥¤1¤Ï¡¢WRC½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¤³¤³¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¥³¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢SS1¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ë¥â¡¼¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥Ç¥¤1¤ò¼ó°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¶¥µ»2ÆüÌÜ¥Ç¥¤2¡¢Ä«°ìÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ëSS9¡Ö¥«¥ë¥á¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ñ¥é¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¡¢Æ»Éý¤â¶¹¤¤¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤Ê¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ï³ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÀÖÅÚ¤Î¥°¥é¥Ù¥ë¡ÊÌ¤ÊÞÁõÏ©¡Ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¹ºÇ½ªÁö¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤Ï¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÂ®¤½¤¦¤À¤¬¤Þ¤ë¤ÇÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê¤Ç¸«»ö¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤ò¹¹¿·¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨3¾¡ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥Ç¥¤2¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¸å¤Ë¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯Ãæ¤Î±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ÎÆâÉô¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ï¤À¤Á¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤òÁö¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶Ê¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤¬¾è¤ëGR¥ä¥ê¥¹ ¥é¥ê¡¼1¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾å¤ÎÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ã³²Êª¤Ë±¦¥ê¥¢¤ò¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯Ä·¤Í¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿²òÀâ¤Î¥Ô¥¨¡¼¥ëËÌÀî»á¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤¢¤¢¤¡¤¡¡Á¡Á¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¼Â¶·¤ÎÅÄÈª»á¤â¡Ö¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÀä¶ç¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡©¡×¤ÈËÌÀî»á¤¬Â³¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥í¥Ð¥ó¥Ú¥é¤é¤·¤¤°Û¼¡¸µ¤ÎÁö¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢ 2025¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë