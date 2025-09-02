純烈が、現体制初となるオリジナルアルバム『純烈魂 2』を11月19日にリリースすることを発表した。また、同作には所ジョージが書き下ろした新曲「ここに居ようよ」が収録されることも明らかになった。

同曲は昨年の8月には作り上げており、それをリーダーの酒井の希望で1年あたため、満を持しての収録となったという。酒井は「一曲目、所ジョージ！ラスト曲、所ジョージ！作家陣も楽曲もバラエティに富んでおり、我ながらすんごいですねぇ〜！」と語った。

同アルバムには4人体制時代にリリースした「たった2秒の恋」や「奇跡の恋の物語」などを3人で歌い直したバージョンなどもあり、2025年の活動を収めたような内容になっている。

また、純烈初のドキュメンタリー映画『純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか』が、9月5日から1週間限定で公開される。さらに11月14日からは名古屋・御園座で長期にわたる座長公演も行われる予定だ。

■ニューアルバム『純烈魂 2』（読み：じゅんれつだましい に）

2025年11月19日発売

初回限定盤(CD＋DVD) ￥4,500(税抜価格￥4,091)

通常盤(CD) ￥3,500(税抜価格￥3,182)

※収録内容は後日発表

■映画『純烈ドキュメンタリー 死ぬまで推すのか』

9月5日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか1週間限定公開

純烈 ドキュメンタリー映画『死ぬまで推すのか』公式サイト 2025年9月5日（金）公開

■劇場公演情報

『純烈御園座初座長公演』2025年11月14日(金)〜24日(月)

純烈 御園座初座長公演｜公演ご案内ラインアップ｜御園座

チケットの一般発売は9月25日から