現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第5回はネットカフェの「快活CLUB」。

ネットカフェ「快活CLUB素泊まり」驚きの変化

「ネットカフェ難民」が流行語になったのは2007年。当時高校生だった私は、翌々年に大学生になってから「げっ、終電逃しちゃった」といったシーンが多々発生。帰宅困難民として、ネットカフェを頻繁に利用していた。しかし隣の人の音が気になるなど、寝心地がよくないこともあり、始発の時間を今か今かと待ち構えていた思い出がある。

スマホが普及していない時代、ネットと漫画を楽しめるマンガ喫茶は、遊び盛りの若者にとって夢のような空間でもあった。けれど「汚い」「臭い」といった悪いイメージも少なからずあった。

そんな私も社会人となり、スマホを持つようになって以降、ネカフェを利用する機会が激減。10年間以上、一度もご縁がなかったが……。今年のお盆休み、大阪〜東京間を「青春18切符」で移動した際、静岡県で終電がなくなった（ちなみに東京駅を15時頃までに出発しないと大阪に到着できない）。

ホテルに宿泊することも考えたが、誰しもご存じの通り、国内のホテル代は高騰している。アパホテルや東横インなど、ビジネスホテルの宿泊で1万円を超えることは近年ザラだ。

10代や20代前半など、体力が無限にあった若い頃なら「朝まで飲食店で過ごす」といった戦略も取れたが、30代中盤にもなると夜は横になって眠りたい……。

無い頭を使って考えた結果、消去法で、とあるアイデアが浮かんだ。

「しょうがない。久しぶりにマンキツにでも泊まるか」

10年ぶりにネットカフェを利用したら「浦島太郎」すぎた

Googleマップに「マンガ喫茶」と入力したところ、液晶画面に「快活CLUB」の店舗がずらりと表示された（快活CLUB以外はほとんど表示されなかった）。

快活CLUBは紳士服販売の大手「AOKI」を中心とした、AOKIホールディングスの子会社が運営している。全国の店舗数は2025年7月時点で493店。業界2位「自遊空間」の80店舗を大きく引き離しているが、実は自遊空間もAOKIホールディングス傘下だ。

ネットカフェ市場は2008年頃、全国で約3000店舗ほどあったが、現在は700〜800店舗にまで激減したと推測されている。とどのつまりネットカフェ市場は今、70〜80％ほどAOKIがシェアを占めている。紳士服のイメージが強いAOKIだが、令和の時代は「ネットカフェといったらAOKI」と表現するのが正しいのかもしれない。



宿泊した快活CLUB藤枝店（著者撮影）



店舗内の写真（著者撮影）

私が快活CLUBに到着したのは24時過ぎだった。身分証を提出して会員登録を済ませると、店員さんから「どのタイプのお席にしますか」と質問された。座席表を確認すると、10年前にはなかったであろう「鍵付完全個室」という部屋が新設されているではないか。いったいどのような空間なのか、好奇心が発動した。

佐藤：「えっと、じゃあ鍵付個室でお願いします」

店員：「かしこまりました」

佐藤：「料金はナイトパックで」

店員：「料金プランですが、お客様にとって最もお得なプランに、自動で切り替わるようになっております」

佐藤：「あ、そうなんですね。わかりました」

店員：「こちらがルームキーです」

佐藤：「おー、鍵はIDカードなんですか」

まるで浦島太郎のような感覚で、私は店員さんとのやり取りを終えた。

なお快活CLUBの料金体系だが、これは店舗や座席によって大きく異なる。例えば秋葉原駅前店のブース席は、最初の60分は750円。以降10分ごとに130円。6時間パック2280円。24時間パック5940円となっている

今回私が宿泊した藤枝店の鍵付完全個室は、最初の30分は420円。以降10分ごとに140円。6時間パック2570円。24時間パック6880円。秋葉原駅前店にはないナイトパック2570円（午後6時〜午前4時までの入店から8時間）のプランもある。



宿泊した藤枝店の平日料金表。土日祝などはパック料金に330円が加算される（著者撮影）

鍵付完全個室がない店舗や、逆に鍵付完全個室しかない店舗。ダーツやビリヤード、カラオケなどの遊び場がある店舗など、料金やサービスは店舗ごとにバラバラだ。入店前は公式ホームページにて、事前に情報を確認するのがいいだろう。

昔と今では「ここ」が違う。新感覚の部屋に衝撃を受けたワケ

指定された自分の席に向かうため、私はインドネシア・バリ島をイメージした、清潔感ある店舗内を進んでいった。途中にダーツができる空間があり、若者たちが盛り上がっている姿が見えたが、防音なのか音はまったく聞こえない。店舗内は静寂に包まれており、これなら問題なく仮眠できそうだ。

首からぶら下げたIDカードを使い、自動扉を開けると、鍵付完全個室が10部屋ほどある空間に出た。どうやらブース席やオープン席の人は、この空間に入れない構造になっているらしい。廊下には貸出無料のブランケット、枕のようなクッションが置かれていた。



店舗内の光景（著者撮影）



鍵付完全個室のある廊下の光景。まるで一人暮らし用マンションのようだ（著者撮影）

IDカードを使って部屋の扉を開けると、タタミ2畳ほどの空間が広がっていた。隣の部屋とは「板」ではなく「壁」で仕切られており、プライバシーとセキュリティが完全に保たれていた。照明やエアコンも、各部屋ごと自由に調整できるようだ。



鍵付完全個室には清潔感があった（著者撮影）



背もたれのある座席や、店舗内移動用のスリッパも置かれていた（著者撮影）

「この料金で、このクオリティ。これならカプセルホテルに泊まるより快適じゃね？」

「無知って恐いな。なんだかちょっとだけ人生損してたかも⋯⋯」

さまざまな想いを胸に、私は無料で利用できるシャワールームへ向かった（店舗によってはシャワー利用に料金が発生する）。シャワーは男女別で別れており、中に入ると、無料で利用できるドライヤー・タオル・シャンプーやボディーソープなどが置かれていた。いたれりつくせりの待遇……やるじゃん、快活CLUB！

音は問題なし。ただし「膝」には注意が必要

シャワーの後、私はドリンクバーでカルピスソーダを選択。店舗内の飲食スペースでグビグビと飲んだ。

実は鍵付完全個室には、ドリンクバーの飲み物を持ち込むことができない（コンビニ等で購入した飲食物は可）。この理由について同社の公式ホームページには、「他のお客様の視線が気にならないプライベート空間のため、その構造上、所轄の警察署の指導により、当店提供の飲食物（お食事・ドリンクバー・ソフトクリーム・お菓子含む）を個室内に持ち込んだり、お召し上がりいただくことは禁止されています」「施設内に、飲食スペースを設けておりますので、当店提供の飲食物はこちらでお召し上がりくださいませ」と記されている。



無料のドリンクバーとソフトクリーム（著者撮影）

喉も潤い、部屋に戻った私は、夢の世界に旅立つために照明を消した。が、パソコンの液晶画面が眩しかったので、これをオフにしたら室内はいい感じに真っ暗になった。エアコンは寒かったので消した。

クッション性のあるマットの上に横になると、身長168センチの私はストレスなく足を伸ばすことができた。隣の人の音は聞こえない。けれどごくたまに廊下から少しだけ足音が聞こえる。

疲れていたのですぐに寝れると思っていたが、枕っぽいクッションの硬さがどうにも頭に合わない。10分経っても寝れなかったので、寝返りを打とうと思ったそのとき、ゴツン！！ パソコンチェアーと「膝」が激突。悶絶した結果、ここからさらに30分程寝れない時間が続いた。

就寝中、廊下の足音と人の気配が気になり、一瞬だけ目が覚めたこともあったが……。次に意識が戻ったとき、時計は8時20分を示していた。どうやら7時間ほど爆睡してしまったようだ。ナイトパック終了まで残り20分を切っており、慌てて身支度を開始したのだけど⋯⋯。

私は毎朝シャワーを浴びたいタイプの人間だ。延長料金を払いたくない気持ちをグッと抑え、諦めてシャワーを浴びに行った。その後は歯を磨き、コーヒーを飲んでから退席。

気になる料金は、ナイトパック2570円＋土日祝の追加料金330円＋夏季（お盆休み）の追加料金110円+延長料金140円=計3150円だった。正直に申し上げて、かなりお得感があった。

快活CLUBを「コスパ抜群」で使い倒す方法

起床から2〜3時間は絶好調で過ごしていた私だが、やはりベッドで寝るよりも睡眠の質は落ちるらしい。この日は電車の中で2回寝落ちした。カプセルホテルと比較したとき、睡眠の質という点では気持ち程度劣るかもしれない。よって快活CLUBで宿泊する際は、「仮眠と睡眠の間くらいの回復が期待できる」と考えるのがいいだろう。



後日訪れたグランド六甲店のブース席は、かなり後ろまで倒れた。この席でも寝れそうだ（著者撮影）



フードメニューも充実している（著者撮影）



ダーツやカラオケも楽しめる（著者撮影）

快活CLUBでの宿泊の強みは、一にも二にも、料金体系の安さ。そして手軽さだと私は思う。ハイシーズンや都道府県を問わず、予約不要で、3000円前後で一晩を過ごすことができる。

私は今後、例えば飛行機が遅延して深夜着になり、終電がなくなったシチュエーションなどで、快活CLUBを積極的に利用したい。自宅にたどり着けない焦りや苛立ち、タクシー代など余計な出費におびえる心配がなくなったという意味で、今回の緊急宿泊は私の大きな財産となった。

最後に余談だが、先日私は暑さ対策として「涼む」目的で、日中に快活CLUBを利用した。40分の滞在で、料金はたったの460円。エアコンの効いた室内で、コーヒーを飲みながらソフトクリームを食べる時間は、控えめに表現しても「コスパ抜群で最高の時間」だった。

私と同じように浦島太郎になっている人は、機会があればぜひ玉手箱を開ける感覚で、快活CLUBを利用してみてほしい。

