増田貴久＆城田優、10月スタート『推しの殺人』出演決定 コメント到着
田辺桃子、横田真悠、林芽亜里がトリプル主演する10月2日スタートのドラマ『推しの殺人』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）に、増田貴久と城田優の出演が決定した。
【写真】『推しの殺人』にトリプル主演する田辺桃子、横田真悠、林芽亜里
宝島社『このミステリーがすごい！』大賞文庫グランプリを受賞した遠藤かたるの同名小説を実写ドラマ化。
主人公は、大阪で活動する問題山積みの3人組アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーたち。彼女たちは“殺人”という罪を犯してしまうが、それを隠蔽してステージに立ち続けようと誓う。次々と襲うピンチ、それぞれが抱える壮絶な過去、そして「未解決連続殺人事件」にも巻き込まれていく…。彼女たちに待ち受けるのは栄光か破滅か？
城田優が演じるのは、テレビ番組にもコメンテーターとして出演する有名なマーケティング会社の社長である河都潤也。田辺演じるルイと過去に出会っており、ルイにアイドルをやってみてはどうかと勧めたのも河都だった。
城田は「“アイドル”と”殺人“という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください」とコメント。
増田貴久が演じるのは、心優しき弁護士の矢崎恭介。城田演じる河都とは大学の同級生で、河都に出資してもらい、今は小さな個人事務所を持つ。殺人の隠蔽という大きな罪を背負いながらも懸命にステージに立ち続けようとする女性たちの物語に、矢崎がどのように絡んでいくのか注目だ。
増田は「めっちゃめっちゃ話題作に関われて嬉しいです！ 盛り上げられるように頑張ります！」と意気込みを語っている。
ドラマ『推しの殺人』は、読売テレビ・日本テレビ系にて10月2日より毎週木曜23時59分放送。
※増田貴久、城田優のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■増田貴久
あなたの推し、増田貴久がドラマ出ます！ その名も『推しの殺人』。今、本読んでるけどまだ全部読めてないっ！ ヤバいっ！ 急げっ！ →ダメな推し…。めっちゃめっちゃ話題作に関われて嬉しいです！ 盛り上げられるように頑張ります！
■城田優
この度、ユニコーン企業の社長・河都潤也役を演じさせていただきます。『推しの殺人』は“アイドル”と“殺人”という相反するキーワードが並ぶ企画がとても面白く、最初に台本を読んだ時から引き込まれました。緊張と緩和が繰り返される中で、登場するキャラクターたちが、それぞれ秘めた過去や秘密を抱えており、パズルのピースが少しずつ揃っていくような謎解きの面白さもあります。次々と起こる事件、そして殺人を犯してしまったアイドルグループの行く末はいかに…。スリリングで疾走感のある展開の連続を、ぜひ最後までお楽しみください。
■プロデューサー：中山喬詞
このお2人が大学の同級生だったら、同じ音楽サークルに入っていたら、と想像してみました。なんだかとてもワクワクする魅力的なコンビだなと。どんな音楽を奏でていたのか、どんなくだらない話をしていたのか、どんな関係性の友達だったのかな、と。とにかくパワフルでエネルギッシュな俳優お2人に、心優しい弁護士と敏腕経営者を演じていただく。間違いなく今までにない役になると思います。一見交わることのないように思える地下アイドルの彼女たちと彼ら。彼らにも”推し”がいるのだろうか…それぞれの人生、それぞれの思いが予想だにしない形で交差していくストーリーは目が離せません。怒涛の展開をお楽しみに。
