原田葵アナ、大阪万博を満喫 弟との2ショットも「素敵なお姉ちゃん」と反響
フジテレビの原田葵アナウンサーが8月31日、インスタグラムを更新し、「EXPO 2025 大阪・関西万博」を訪れたことを報告。会場を巡る姿や弟との仲睦まじい2ショットを公開し、ファンの注目を集めている。
【写真】原田葵アナ、弟との2ショットも
原田アナは「1回だと全然足りないよ〜」とコメントを添え、会場で撮影した複数の写真を投稿。公式キャラクター「ミャクミャク」との2ショットや、ぬいぐるみを手にした姿など、楽しげな様子を披露した。
さらに、共に訪れた弟との2ショットも公開し、仲の良いきょうだいで万博を満喫する姿を伝えた。
ファンからは「可愛い！ミャクミャク持ってご機嫌だね」「素敵なお姉ちゃん」「兄妹で楽しめるって最高！」といったコメントが寄せられ、微笑ましい投稿に多くの反響が集まっている。
引用：「原田葵」インスタグラム（＠harada_aoi_）
【写真】原田葵アナ、弟との2ショットも
原田アナは「1回だと全然足りないよ〜」とコメントを添え、会場で撮影した複数の写真を投稿。公式キャラクター「ミャクミャク」との2ショットや、ぬいぐるみを手にした姿など、楽しげな様子を披露した。
さらに、共に訪れた弟との2ショットも公開し、仲の良いきょうだいで万博を満喫する姿を伝えた。
ファンからは「可愛い！ミャクミャク持ってご機嫌だね」「素敵なお姉ちゃん」「兄妹で楽しめるって最高！」といったコメントが寄せられ、微笑ましい投稿に多くの反響が集まっている。
引用：「原田葵」インスタグラム（＠harada_aoi_）