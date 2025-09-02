トウモロコシの粉で作ったトルティーヤに肉や野菜を包むメキシコ料理・タコス。県内でも専門店がオープンするなど人気が高まっています。阿賀野市ではタコスを使った地域おこしの動きも。なぜタコスが人気なのか、取材しました。



薄焼きのトルティーヤに様々なスパイスで煮込んだ肉と野菜が次々と乗せられていきます。



そこに辛みの効いたソース“サルサ”を添えたらメキシコ料理・タコスの完成です。





おじゃましたのはことし6月、新潟市中央区にオープンした「タコスファクトリー」です。＜タコスファクトリー 百粼梨沙さん＞「初めてタコスを食べました、こういうお料理が食べてみたかったので来ましたっていうお客さまがいらっしゃいます」一番人気は牛肉を使った”スアデロ”というメニュー。ライムを絞ってレッド・イエロー・グリーンの3種類からお好みのソースを選んだら手づかみでいただきます。リポート「お肉のうまみが噛むほどに染み出てきますね。トルティーヤ生地がパリッとした食感でアクセントになりますね」一部のメニューにはあがの姫牛や山古志牛、純白のビアンカなど県産のブランド肉を使用。えだまめやトマト、ハラペーニョなど県産の野菜にこだわっているといいます。＜タコスファクトリー 百粼梨沙さん＞「タコスの人気は手軽さと自由さだと思っています。片手で手軽に食べられて、辛さや具材を自分好みにアレンジでき、色鮮やかでSNS映えもするので自然に広がったと感じております」種類が豊富でボリュームもあり、野菜も摂れるタコス。県内ではタコスを使って地域を盛り上げようという動きも出てきています。「あまい！いいね！食べにこーい！」メキシコの民族衣装に身を包み、陽気に宣材写真の撮影に臨むのは阿賀野市の加藤博幸市長。なぜ、ここまでやるのか、市内の畑を訪ねました。地域おこし協力隊の高松英昭さんです。＜阿賀野市地域おこし協力隊 高松英昭さん＞「こうやって赤く完熟させてから 乾燥させて燻製してそこからソースを作るんです」育てているのはタコスソースに欠かせない“ハラペーニョ”。メキシコ原産の唐辛子です。高松さんはメキシコに留学した際に食べたタコスのおいしさに感動・・阿賀野市をタコスで元気にしたいとハラペーニョの栽培からタコスソースの製造・販売まで手掛ける「百姓タコス」プロジェクトを立ち上げました。＜阿賀野市地域おこし協力隊 高松英昭さん＞「どんこ（干しシイタケ）みたいなものだと言っていました。メキシコ人は唐辛子を使ってそのうまみでソースを作るっていうことらしい」唐辛子のわたを丁寧に取り除くことで鋭い辛みをやわらげ、日本人にも楽しんでもらえるよう工夫しています。芳醇な香りとピリっとした爽やかな辛さ、コクのあるうまみはタコス以外にも肉や揚げ物とも相性抜群です！＜阿賀野市地域おこし協力隊 高松英昭さん＞「このソースを食べた時に、これ阿賀野市で作ったんだ、そもそもなんで阿賀野市でタコスソースを作ったんだろうという形で想像力を連鎖させていって、阿賀野市ってどんなところなんだろうねっていうところで、つながればいい。そのツールになればいいなと思っています」店頭には市の職員が手書きしたポップに陽気な加藤市長の姿も・・今後は販路を増やし、飲食店とのコラボレーションも企画したいということです。一丸となってタコスソース、そして「陽気なまち・阿賀野市」を売り出していきます。SNS映えはもちろん、好きな具材を包んで手軽に食べられる・・タコス人気が県内でも広がりを見せています。