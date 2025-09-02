『明日はもっと、いい日になる』不安を抱える芽衣への言葉に反響「信子さん素敵すぎる」「温かい」
福原遥が主演を務め、林遣都が共演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第9話が1日に放送。信子（小林きな子）からの芽衣（莉子）への言葉に反響が集まっている。
【写真】『明日はもっと、いい日になる』第9話 場面写真
芽衣は妊娠したことを恋人にも周りにも言えずにいた。しかしそんな中、芽衣は職場で体調が悪くなってしまう。芽衣はその前に、信子に「どうしたらみんながみんな信子さんみたいに立派な親になれるんでしょうか」と尋ねていた。
芽衣は信子たちに妊娠のことを告白し「ここでいろんな家族を見てきて、いざ自分がってなると自信がなくて。ちゃんと親になれるのかなって」と吐露。信子は「親っていうのは、子どもの成長とともになるものなの」と口にし「たくさん勉強してどれだけ準備しても、子どもは思い通りにはならない。そのたびに試行錯誤してまた挑戦して、そうやって少しずつ親になっていくものなの」と話す。
南野（柳葉敏郎）が「自信がないっていうのはむしろ正解で、ちゃんと向き合ってるってことなのかな」と口にすると、信子はそういうことだと言い「だから芽衣ちゃん、自信がない自分に自信持ちなさい」と伝える。芽衣は涙を流して「はい」と頷くのだった。
芽衣の不安と信子の言葉に、視聴者からは「いい言葉すぎる」「信子さんいい事言う」「信子さん素敵すぎる」「信子さんもジョーさんも優しくて泣く」「優しい」「不安にもなるよなぁ」「温かい」などの声が集まっている。
【写真】『明日はもっと、いい日になる』第9話 場面写真
芽衣は妊娠したことを恋人にも周りにも言えずにいた。しかしそんな中、芽衣は職場で体調が悪くなってしまう。芽衣はその前に、信子に「どうしたらみんながみんな信子さんみたいに立派な親になれるんでしょうか」と尋ねていた。
南野（柳葉敏郎）が「自信がないっていうのはむしろ正解で、ちゃんと向き合ってるってことなのかな」と口にすると、信子はそういうことだと言い「だから芽衣ちゃん、自信がない自分に自信持ちなさい」と伝える。芽衣は涙を流して「はい」と頷くのだった。
芽衣の不安と信子の言葉に、視聴者からは「いい言葉すぎる」「信子さんいい事言う」「信子さん素敵すぎる」「信子さんもジョーさんも優しくて泣く」「優しい」「不安にもなるよなぁ」「温かい」などの声が集まっている。