お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子（33）が1日深夜に放送された日本テレビ「開演まで30秒!THEパニックGP」（深夜0・29）に出演。「たこパ」で180個もたこ焼きを焼いてくれた先輩を明かした。

今回は「恋に落ちるまで30秒パニックカップル」の企画が放送され、彼女役を務めた信子。彼氏役として登場したのはお笑いコンビ「レインボー」池田直人、「タイムマシーン3号」関太、「マユリカ」阪本の3人だった。

コント開始前にMCの千鳥・大悟から「今のところ、コイツに期待してるみたいなのはあんの?」と聞かれた。これに信子は「正直…プライベートであんまり飲みに行ったことなくって」と未知数だとした。

続けて「それで言ったら、この前、大悟さん。たこパでたこ180個焼いてくださったじゃないですか」と振り返り、FUJIWARA・藤本敏史らとたこ焼きパーティーを楽しむショットが映し出された。

大悟は思わず声を出して笑う中、麒麟・川島明は「何してんねん、お前は」とあきれ顔。信子は今回の彼氏役3人よりも「一番今、大悟さんと相性ビンビンだと思ってます」と伝えて笑いを誘った。