¡¡¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥ì¥×¥ê¥« ¸µºÊ¤ÎÉü½²¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË23»þ6Ê¬¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·àÃÄ°÷¤Ç¥Ë¥»Èà»á¤ÎÅÄ¿¹¡ÊÍÕ»³¾©Ç·¡Ë¤¬¤¹¤ß¤ì¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅÄ¿¹¤¯¤ó¤Îµ¡Å¾¤¬Í½ÁÛ³°¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ìò¼Ô¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤¤¤ÅÛ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ß¤ì¤ÏÌµÌ¾¤Î·àÃÄ°÷¡¦ÅÄ¿¹¤òÅê»ñ²È¤ÎÈà»á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¡¢²ÖÍü¡ÊµÜËÜçýÍ³¡Ë¤Î¼»ÅÊ¿´¤òÀú¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â¾ë¡Ê¸Å²°Ï¤ÉÒ¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤ò¿ÊÅ¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤¹¤ß¤ì¤ÈÅÄ¿¹¤Ï¡¢²ÖÍü¡õ¶â¾ë¤È¥À¥Ö¥ë¥Ç¡¼¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶â¾ë¤¬¤¢¤ë¹¹ð¤òÈ¯¸«¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅÄ¿¹¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ÖÍü¤È¶â¾ë¤Ï¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤âÅÄ¿¹¤ËÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¤¹¤ß¤ì¤¬¸ÀÍÕ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÅÄ¿¹¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤¢¡Á¤¢¡Ä¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤¡¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¹¤ß¤ì¤òñÙ¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö±³¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢¤¹¤ß¤ì¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¿¤À¤ÎÌò¼Ô¤¸¤ã¡¢¤É¤¦¤»Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Í¡¼¤À¤í¡©¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ä¡£
¡¡¤¹¤ß¤ì¤Î·×²è¤òÇËÃ¾¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÄ¿¹¤¬µ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æ¼«Ê¬¤¬°ìÊýÅª¤Ë¤¹¤ß¤ì¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È±³¤ò¤Ä¤¡¢²ÖÍü¤È¶â¾ë¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅÄ¿¹¤¯¤ó¤Îµ¡Å¾¤¬Í½ÁÛ³°¡×¡Ö¤¹¤ß¤ì¤òñÙ¤·¤Æ¤¿ÀßÄê¤Ç¤¤¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ä¡Ö¥¿¥â¥ê¤¯¤ó¥Ê¥¤¥¹¡¼¡¼¡¼¤¥¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬Ìò¼Ô¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¤¤¤ÅÛ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
