世界一有名な「バズる寿司職人」が明かす「ウズベキスタン大統領に寿司を握った日」のこと

インスタグラムなどのSNSを駆使することで人気を爆発させ、今や世界を飛び回る寿司職人となった「照寿司」の三代目・渡邉貴義氏。そんな渡邉氏は、中央アジアのウズベキスタンから招かれ、なんと大統領に寿司を握ったことがあるという。最新刊『異端思考』も話題の渡邉氏が、そのときの貴重な経験を振り返る。

ウズベキスタンから届いた突然の連絡

2023年11月11日、自分はウズベキスタンで武装した兵士に囲まれながら、毒味係三人に凝視されながら寿司を握っていた。

そして寿司を握った相手は、なんとウズベキスタンの大統領だった。

それから遡ること1カ月前のこと。きっかけはインスタのDM。

日本に住んでいるウズベキスタン人から連絡があった。「寿司を握りにウズベキスタンに来てくれないか」と。拘束期間は4〜5日だという。

なぜ自分に白羽の矢が立ったのか分からない。

そのウズベキスタン人は自分のことをYouTubeやTikTok、Instagramで見たという。それでオファーをしてきたらしい。

しかし、初めてコンタクトがあったときは握る相手が誰なのか、どういうイベントなのかも知らされなかった。なので、まさかその相手が大統領とは思っていなかった。むしろ、何かの罠だとか、自分たちが現地で拘束されるんじゃないかという不安さえ頭をよぎった。

そのウズベキスタン人は、日本語が話せたが、読み書きはひらがなしかできない。なので、直接電話でやり取りをすることになった。

話をしても、誰がお金を出しているか、そして自分が誰に握るかは絶対に言わない。

情報もまったく出てこなかった。ただ、話の感じから政府の要人に握るらしいというのは伝わってきた。

しかし、見ず知らずの外国人の依頼を、そんなに簡単に信用することはできない。まずは「show me the money」、つまり金を見せろと伝えた。すると、すぐに手付金6万USドルが振り込まれた。約900万円だ。これは本気だ。

そして、その金で食材はもちろん、酒や器など寿司を握るために必要なものを日本で全部用意して持って来いという。用意する材料は、20人のイベント2回分、トータル40人分だ。

しかし、海外行きの飛行機では、1人2個〜3個程度の荷物しか持ち込めない。スタッフが同行するにしても限度がある。

そのことを伝え、「無理だ」と言うと、要人の荷物だから問題ないと言う。

最終的に、段ボールにして50箱、1トン分の荷物がOKとなり、アシアナ航空で福岡からウズベキスタンに運ぶことになった。

最初は半信半疑だったが、そのウズベキスタン人が戸畑（福岡県北九州市）まで来て一緒に荷物を準備しているうちに、もしかしたらこれからすごく面白いことが起こるのではないかと、不安よりワクワクする気持ちが込み上げてきた。

結局、連絡を取ってきたウズベキスタン人は日本語ができるシェフで、ただの仲介者。しかし、この時点で照寿司に実際にオファーをしてきたのは、国だったのか、民間企業が動いて大統領に寿司を献上する形だったのかは定かではない。さらにこの時点で、誰に握るのかも明らかにされていない。

寿司を握る相手は「大統領」だった

そしてDMが来てから3週間後、自分と弟子7人は、ウズベキスタンのタシュケント国際空港に降り立った。

すると、飛行機を降りた瞬間、そっと近づいてきたスーツ姿の男に「照寿司チームか？」と聞かれただけで、その後はVIP待遇で通関もスルー。一般人の入国審査ゲートとは異なる政府関係者の要人用のゲートを通って、外に出た。

到着したのは夜。周囲もあまり見えず、空港も小さかったことで逆に「ここがウズベキスタン！」ということを実感させられたのを今でもよく覚えている。

その後、VIP用の黒塗りのメルセデス・マイバッハに乗り込み、ホテルへ。

レストランでの食事の際に、いきなり「明日、大統領のところに握りに行く」と言われる。それまでの流れから、なんとなく予想はしていたことだが、「照寿司が、ついに国家元首に握るところまで来たか」と驚愕とともにしみじみと込み上げてくるものがあった。

そして翌朝、前後に護衛車がついた大統領専用と思われる車に乗り込み、荷物を積み込んだロシア軍の車輛のようなトラックとともに、ホテルのある市街地を外れどんどん山の方へと向かっていった。

一面、雪山みたいな山道を通って、湖のほとりにある城のような要塞のような建物に到着。おそらく日本人であそこへ行ったのは照寿司が初めてであろう。

そこはGoogleマップにも載っていないようなところで、建物内に入るときはパスポートを預け、携帯も持ち込んでいいのはグループで1台だけ。写真も撮ってはいけない場所なのだ。

我々が宿泊していたのは、首都タシュケントの中心部にある5ツ星ホテルのハイアットリージェンシータシュケントだったが、その城までは車で2時間か3時間ぐらいだったと記憶している。恐らくそこは大統領専用の迎賓館か何かなのではと思う。

ウズベキスタンの大統領は、選挙で選ばれ、その後、憲法を変えて実質的に終身大統領になった。国自体もうまくいっている。

ウズベキスタンは海がないので、冷凍のサーモンなどはあるが、生の魚はコイぐらいしか食べない。しかし大統領やロイヤルファミリー、大企業の社長や重役レベルになると海外にもよく行くので、寿司は知っているし、食べたこともある。そこで照寿司の出番となったわけだ。

この時は20名分を2回握っただけだったが、なんとその翌年に照寿司はまたウズベキスタンに呼ばれることになる。

「照寿司ブランド」が世界に認められた

2回目に行ったときは、20名分を3回、合わせて60名分を握った。

1年後に空港に降り立ったときは、空港も改修され近代的になっており、発展に勢いがある国だということを痛感。

2回目に行ったときは、近隣で獲れたマグロで解体ショーも行った。1回目とは違って、様子も分かってきて、つまり照寿司は大統領への接待で呼ばれているのだ。

接待している側も、ここでは伏せるが、誰なのかも分かった。1回目、2回目は例のウズベキスタン人の仲介人がいたが、2回目のときに、実際に接待をしている側の人間の名刺をもらい「今度から直接頼む」と。

だから1回目は、最後まで誰が呼んだのか謎だったのだ。狐につままれた気分で帰ったのも納得なわけだ。

1回目も2回目もカウンター形式ではなく、晩餐会のようなテーブルで食べる感じだった。1回目は正直、大統領含めゲストたちの反応がそんなになかったので、まさか2回目も呼ばれるとは思っていなかった。

日本の食材のウニなど、国家元首なので当然喜んで食べてくれていたが、そこまで照寿司を気に入ってくれているとは思わなかった。

2回目で依頼主が分かってからは直接依頼が来るようになり、その後にも、もう1回、ウズベキスタンに握りに行っている。

スケジュールで言えば、11月10日の夜に到着をして、2日目に大統領に寿司を握り、3日目にレストランで晩餐会をし、4日目に少し観光をして、夜に飛行機で帰ってきた。4日間あればウズベキスタンに行って握って帰ってこられるというわけだ。

正直、国内でG7やG20といった国際会議で料理を供した日本人はそこそこいるかもしれないが、その国まで行って国家元首に料理を作って目の前で出したという料理人は、そうはいない。

照寿司は、日本のトップレベルの寿司ブランドとして認められた。それが何よりもうれしかった。

現在、大小のイベントを合わせれば、大阪に年12回、東京に年12回、マカオに年4回、ウズベキスタンに年2回、台湾に年2回行くというスケジュールをこなしている。さらに、福岡の戸畑にはホームグラウンドとも言える自分の店もある。

この10年で、世界のエンターテイメントの業界が照寿司を知り、協業したいと言ってくれているのは本当にうれしいことだ。

そして、これら一つ一つの始まりは、すべてInstagramだ。

一回では終わらず次に繋げられたのは、何より「自分の価値は自分で決める」と、自分を信じて自分のスタイルをやり通したことにある。それが世界に認められたわけだ。

寿司業界で「異端」と言われて白い目で見られながらも、今や「言い値でいい」とまで言ってもらえる照寿司ブランドをどうやって作りあげたのか、後編記事〈福岡県北九州市の小さな寿司屋三代目が「世界一有名な寿司職人」になれたワケ…その成功の秘訣〉で明かしていこうと思う。

