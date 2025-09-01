「タンバリンズ（TAMBURINS）」が、新作フレグランスコレクション「サンシャイン（SUNSHINE）」を9月中に発売する。これに先がけ、Stray Kids フィリックスを起用したキャンペーン映像を公開した。

同コレクションは、夢見るすべての人々に向けて創造。陽光が降り注ぐブランケットの上で甘い昼寝に落ち、ゆったりと横たわる小さな子犬の姿と、輝く鎧をまとい自由に森を駆け抜けるその壮大な夢を、サンシャインとパピーという2つの香りで表現した。

サンシャインは、子犬が夢の中で広がる無限の想像をイメージ。フレッシュなアンジェリカの香りで幕開け。やがてほんのりとした土の香りとともに、スズランの優しい花の香りがあふれ出し、その後ガイアックウッドとムスクの柔らかさのある香りで締め括る。

一方パピーは、膝の上で眠る子犬の吐息から漂う、やわらかく香ばしいシリアルの香りを温かな視線で表現。ブルーカモミールの清らかなフローラルの香りと、透明感のあるルミナスアルデヒドのきらめく粒子が陽光のように香り、クリーミーなウッディノートが柔らかなブランケットのように包み込む。

2つの香りは、「パフューム」（11ml／50ml）をはじめ、「リミテッド パフューム」、「パフュームバーム」、「シェル パフューム ハンド」（15ml／30ml）、「パフューム キャンドル」（260g／900g）などを展開。サンシャインの香りは、「パフューム オイル」に加え、初登場の「パフューム バーム クリップ」をラインナップする。

また、同コレクション発売に先立ち、Stray Kids フィリックスを起用したキャンペーン映像を、公式インスタグラムおよび公式オンラインストアで公開。フィリックスは、無限の想像の都市を巡りながら新たな旅を続ける小犬サンシャインと、その飼い主という2役を演じた。同キャンペーン映像は、物語形式となっていて、続編は順次公開する予定だ。

