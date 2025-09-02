ペットボトルの水が約0.5秒でお湯に！しかもコーヒーメーカーにもなるんです

かゆいところに手が届く、生活のお助けアイテムを数多く展開する山善（やまぜん）から、ペットボトル給湯器、お茶メーカー、コーヒーメーカーという3つの機能を備えた新商品がMakuakeに登場！

「次世代電気ポット YDB-2L」（9460円〜 9月1日現在）は、本体上部にペットボトルをセットすれば、なんとおよそ0.5秒でお湯が出るという超高タイパの電気ポット。専用のアタッチメントを取り付ければお茶メーカー、コーヒーメーカーとして使用することもでき、電気代もスペースも節約できる、1台3役のアイテムです。

最大2リットルまでのペットボトルを本体上部にセットすると、約0.5秒で設定温度で給湯開始する「次世代電気ポット YDB-2L」。温度設定は50℃から95℃まで5℃単位で調整でき、ぬるめの白湯からアツアツのお茶にまで対応可能です。

約300mlの“自動停止モード”も搭載しており、カップ麺などの調理にも便利。忙しい朝の白湯づくりや、勤務中の飲み物づくりにも重宝しそう。

専用ドリッパーをセットすれば、コーヒー・お茶メーカーに早変わり。金属メッシュフィルター付きなので、ペーパーフィルターを用意することなく、たったの約60秒でおいしいコーヒーや紅茶を楽しめます。

本体の重さは、ドリッパーを含めても約980gと超軽量。さらに持ち運びやすいサイズなので、キッチンやダイニング、書斎など、使用するシーンによって移動させることもできます。もちろん、オフィスのデスクにセットするのもおすすめ！

世界の“トップ100デザインスタジオ”にも選ばれた、カロッツェリア・カワイによるデザインは、インテリアとの相性も抜群。ミニマルかつスタイリッシュなデザインで、住まいやオフィスのどんな場所にも馴染みそうです。

