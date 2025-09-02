　2日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3180枚だった。うちプットの出来高が1779枚と、コールの1401枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の393枚（35円安180円）。コールの出来高トップは4万4000円の247枚（3円高74円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　50000　
　　17　　　 0　　　 1　　49000　
　　 5　　　-1　　　 1　　48000　
　　32　　　+1　　　 3　　47000　
　　17　　　 0　　　 5　　46250　
　　24　　　-1　　　 6　　46000　
　　12　　　+1　　　 9　　45750　
　　 4　　　+2　　　11　　45625　
　　49　　　 0　　　11　　45500　
　　13　　　 0　　　13　　45250　
　　 3　　　+4　　　18　　45125　
　 105　　　-2　　　18　　45000　
　　11　　　+6　　　26　　44875　
　　20　　　+2　　　28　　44750　
　　 2　　　+3　　　34　　44625　
　 155　　　+1　　　36　　44500　
　　11　　　+9　　　48　　44375　
　　60　　　 0　　　52　　44250　
　　 3　　　+4　　　60　　44125　
　 247　　　+3　　　74　　44000　
　　 6　　　+7　　　85　　43875　
　　73　　 +10　　 105　　43750　
　　22　　 +15　　 125　　43625　
　 200　　 +15　　 145　　43500　
　　22　　 +30　　 170　　43375　
　　60　　 +15　　 200　　43250　
　　 1　　 +40　　 225　　43125　
　　93　　 +15　　 265　　43000　
　　 1　　 +55　　 310　　42875　
　　10　　+100　　 385　　42750　　 805 　　 +35　　　 3　
　　 2　　 +95　　 420　　42625　
　　48　　 +70　　 480　　42500　　 615 　　-120　　　35　
　　 7　　+115　　 555　　42375　　 545 　　-245　　　 2　
　　32　　+100　　 625　　42250　　 495 　　-115　　　77　
　　13　　+145　　 700　　42125　　 470 　　 -60　　　 4　
　　 5　　 +70　　 750　　42000　　 400 　　 -70　　　93　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 360 　　-135　　　11　
　　 1　　+160　　 935　　41750　　 330 　　 -60　　　 5　
　　 1　　+265　　1115　　41500　　 265 　　 -50　　　54　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 215 　　 -50　　　22　
　　　　　　　　　　　　　41125　　 205 　　 -40　　　 3　
　　 1　　+340　　1580　　41000　　 180 　　 -35　　 393　
　　　　　　　　　　　　　40875　　 160 　　 -35　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 150 　　 -25　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 150 　　 -20　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 125 　　 -25　　　58　
　　　　　　　　　　　　　40375　　 110 　　 -35　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 115 　　 -15　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 100 　　 -15　　　 9　
　　12　　+275　　2480　　40000　　　85 　　 -15　　 157　
　　　　　　　　　　　　　39875　　　81 　　 -14　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39750　　　80 　　　-8　　　11　
　　　　　　　　　　　　　39625　　　73 　　　-9　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　63 　　　-8　　　24　
　　　　　　　　　　　　　39375　　　62 　　 -11　　　 1　