日経225オプション9月限（2日夜間） 4万1000円プットが出来高最多393枚
2日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3180枚だった。うちプットの出来高が1779枚と、コールの1401枚を上回った。プットの出来高トップは4万1000円の393枚（35円安180円）。コールの出来高トップは4万4000円の247枚（3円高74円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 50000
17 0 1 49000
5 -1 1 48000
32 +1 3 47000
17 0 5 46250
24 -1 6 46000
12 +1 9 45750
4 +2 11 45625
49 0 11 45500
13 0 13 45250
3 +4 18 45125
105 -2 18 45000
11 +6 26 44875
20 +2 28 44750
2 +3 34 44625
155 +1 36 44500
11 +9 48 44375
60 0 52 44250
3 +4 60 44125
247 +3 74 44000
6 +7 85 43875
73 +10 105 43750
22 +15 125 43625
200 +15 145 43500
22 +30 170 43375
60 +15 200 43250
1 +40 225 43125
93 +15 265 43000
1 +55 310 42875
10 +100 385 42750 805 +35 3
2 +95 420 42625
48 +70 480 42500 615 -120 35
7 +115 555 42375 545 -245 2
32 +100 625 42250 495 -115 77
13 +145 700 42125 470 -60 4
5 +70 750 42000 400 -70 93
41875 360 -135 11
1 +160 935 41750 330 -60 5
1 +265 1115 41500 265 -50 54
41250 215 -50 22
41125 205 -40 3
1 +340 1580 41000 180 -35 393
40875 160 -35 6
40750 150 -25 9
40625 150 -20 7
40500 125 -25 58
40375 110 -35 6
40250 115 -15 13
40125 100 -15 9
12 +275 2480 40000 85 -15 157
39875 81 -14 5
39750 80 -8 11
39625 73 -9 6
39500 63 -8 24
39375 62 -11 1
