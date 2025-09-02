日経225オプション10月限（2日夜間） 3万9000円プットが出来高最多57枚
2日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は375枚だった。うちプットの出来高が204枚と、コールの171枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の57枚（30円安270円）。コールの出来高トップは4万8000円の34枚（2円高19円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 4 51000
1 0 6 50000
2 -1 10 49000
34 +2 19 48000
15 +2 36 47000
15 +5 74 46000
2 +21 90 45750
4 +10 110 45500
1 +34 120 45375
4 +20 130 45250
2 145 45125
29 0 150 45000
6 +25 230 44500
1 +50 275 44250
33 +30 320 44000
2 +55 385 43750
8 +45 450 43500
10 +75 610 43000
1 +65 815 42500
42375 1185 1
41250 710 1
41000 640 -80 6
40500 520 -45 3
40000 420 -35 12
39500 340 -20 4
39000 270 -30 57
38750 250 -75 1
38500 220 -20 4
38125 200 +5 1
38000 180 -20 5
37750 170 +10 1
37000 135 -5 1
36250 105 -10 3
36000 95 -5 18
35000 73 -3 1
34500 65 -5 2
34000 59 -4 3
33750 57 -3 22
33250 52 -3 2
33000 49 -1 7
32500 46 -2 2
32000 41 -2 7
31750 39 -5 1
31500 37 -5 1
31000 34 -3 2
30000 29 -2 2
29000 26 -2 3
28000 24 0 5
27000 18 -1 3
25000 17 +1 11
23000 12 -1 1
22000 10 0 2
18000 6 0 1
14000 3 -1 8
株探ニュース
