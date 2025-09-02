　2日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は375枚だった。うちプットの出来高が204枚と、コールの171枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の57枚（30円安270円）。コールの出来高トップは4万8000円の34枚（2円高19円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 4　　51000　
　　 1　　　 0　　　 6　　50000　
　　 2　　　-1　　　10　　49000　
　　34　　　+2　　　19　　48000　
　　15　　　+2　　　36　　47000　
　　15　　　+5　　　74　　46000　
　　 2　　 +21　　　90　　45750　
　　 4　　 +10　　 110　　45500　
　　 1　　 +34　　 120　　45375　
　　 4　　 +20　　 130　　45250　
　　 2　　　　　　 145　　45125　
　　29　　　 0　　 150　　45000　
　　 6　　 +25　　 230　　44500　
　　 1　　 +50　　 275　　44250　
　　33　　 +30　　 320　　44000　
　　 2　　 +55　　 385　　43750　
　　 8　　 +45　　 450　　43500　
　　10　　 +75　　 610　　43000　
　　 1　　 +65　　 815　　42500　
　　　　　　　　　　　　　42375　　1185 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 710 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 640 　　 -80　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 520 　　 -45　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 420 　　 -35　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 340 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 270 　　 -30　　　57　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 250 　　 -75　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 220 　　 -20　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38125　　 200 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 180 　　 -20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 170 　　 +10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 135 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36250　　 105 　　 -10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　95 　　　-5　　　18　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　73 　　　-3　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　34500　　　65 　　　-5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　59 　　　-4　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　33750　　　57 　　　-3　　　22　
　　　　　　　　　　　　　33250　　　52 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　49 　　　-1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　32500　　　46 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　41 　　　-2　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　31750　　　39 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31500　　　37 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　34 　　　-3　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　29 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　26 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　24 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　18 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　17 　　　+1　　　11　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　12 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　10 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 6 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　 3 　　　-1　　　 8　


株探ニュース