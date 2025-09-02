「大久保公園たちんぼ」問題、なぜ売春女性は逮捕され、買春した男性はおとがめなしなのか…法務省の本音

「衆議院で初めてですよ、誰もこんな議論したくないですよね。」

昨年12月、東京都新宿区の区立大久保公園周辺で売春の客待ちをしたとして、警視庁保安課は4日、売春防止法違反（客待ち）容疑で、女性88人を逮捕したと発表した。同公園周辺を巡っては「売春の聖地」などのSNSの投稿が目立ち、客待ち女性の低年齢化も進むとの報道がなされている（時事通信「売春の客待ち女性88人逮捕 進む低年齢化、警戒強化―大久保公園周辺・警視庁」2024年12月4日）。

こうした路上売春に対して、女性ばかりではなく、買う側の男性も罰しないといけないのではないかという意見が散見される。売春エリアという悪い意味での観光名所となった大久保公園界隈。売買春問題が、国会ではどのように議論されているのか――最新の衆参両院の質疑を紹介する。

売春するのは何のため

年齢別では20〜24歳が最多で全体の53％、次いで25〜29歳が30％を占めた。最年少は16歳で、同課幹部は「去年と比べて低年齢化が進んでいる」と指摘。同公園周辺がSNSでたびたび取り上げられることが背景にあるとみている（同上）。

逮捕された88人を動機別でみると、「ホストやメンズ地下アイドルに使うため」との回答が最多で全体の31％を占めた。次いで「旅行やブランド品購入などの趣味」が19％。「生活困窮」も13％に上った（同上）。

現代における資本の再組織化

このような報道を目にすると、20世紀のアメリカで提唱された社会構造理論を想起する。たとえば、社会的格差によって売春する人たちに関しては、「資本の再組織化」で説明ができる。

これは、生きてゆくために個人が利用可能な資本を再組織化することを指す。簡単にいうと、職業社会で十分な報酬が得られない者が、自分が利用できる資本を有効活用すること。つまり、麻薬の売買や売春によって対価を得ることである。

「生活困窮」が原因で売春するケースには社会福祉的な対応が不可欠だが、「ホストやメンズ地下アイドルに使うため」、「旅行やブランド品購入などの趣味」のために売春をすることは、現代における資本の再組織化であり、看過できない社会問題といえる。

あるいは、大久保公園界隈の売春は、組織的な犯罪であるというむきもある。

路上売春には、「利益を回収する組織があり、女性を管理している実態がある」と、一般社団法人「Colabo（コラボ）」代表の仁藤夢乃さんは警鐘を鳴らしている（朝日新聞 2025年7月25日）。

路上売春の実態、当事者が置かれた社会的状況については、心理学や社会学、社会病理学等の専門家による科学的な研究が俟たれる。

しかし、こうした社会問題に対して、日本社会が議論を避けてきた感は否めない。今年の通常国会では、内閣委員会や法務委員会において、大久保公園などの売買春問題が、質疑の俎上に載せられた。

買春は罪に問われない日本

報道にもあるように、警戒を強化した大久保公園周辺で逮捕されたのは女性88人であり、買春した男性の逮捕者は存在しない。

売春は、売る側、買う側が存在する。買う側に責が問われないことに疑問を持つのは筆者に限らないと思う（筆者は、法的な指導の下で為される風俗店の営業に異議を唱えるものではない。しかし、路上売春のような行為は、様々な危険を孕むために、売る側だけでなく、買う側にも法的な規制が必要であると考える）。

この問題につき、衆議院内閣委員会で口火を切ったのは山井和則議員であった。令和7年5月16日、山井氏は「衆議院で初めてですよ、この議論されるのは。誰もこんな議論したくないですよね。ややこしい問題ですよ。はっきり言って」と前置きし、「海外では買春は罪なんですね。

日本だけ、買春は罪でなくて、女性が捕まるんです。今は、男性は逮捕するけれども、女性を保護するというのが世界の流れなんですね……法務省にお伺いしますが、やはりこれは、検討会をつくって、七十年間放置されているこの問題を何とか前に進めていくべきじゃないでしょうか」と質している。

さらに、弁護士で衆議院議員の藤原規眞議員は、令和7年5月28日、衆議院法務委員会において、売買春問題につき、法的な側面から質問している。

買春男性はおとがめなし

「売春防止法5条は、売春をする目的で、次の各号の1に該当する行為をした者は、6月以内の懲役又は一万円以下の罰金に処する。そして、各号に列挙されているのは、女性側が男性客を取るために勧誘する、これは一号ですね。

あるいは、女性が立ち塞がったり、つきまとったりする、これは二号です。

あるいは、女性が客待ち、誘引をする、これは三号、ことを罰するというふうにされています。

要は、男性客、男性側はおとがめなしなわけですね。同時に、（現在の法律では）売春行為自体は罰則の適用がないわけです。

勧誘には罰則がある、売春自体には罰則の適用がない、その理由はどういったものでしょうか」（藤原規眞委員）

この質問に対する政府参考人の答弁の要点は以下の通り。

衆議院法務委員会による買春に罰則規定がない理由

・売春防止法の第三条において、売春する行為及びその相手方となる行為が禁止されているが、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。

・売春を助長する行為が処罰の対象とされている。それは、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋や場所の提供をすることである。

・売春を助長する行為等の処罰は、私生活上の行為を超え、売春を蔓延させる可能性があるなどといった法律制定当時の様々な議論を踏まえた結果である。

参議院でなされた買春側の処罰規定に関する質問

同様の趣旨の質問は、令和7年4月3日に、井上哲士委員によって、参議院内閣委員会でもなされている。

「売春防止法は、この売春を性交行為のみに深く定義し、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側、これには何の処罰規定がありません……性交に狭く限定している第二条の売春の定義、買う方の買春者を処罰するなど、こういう見直しは検討をされているんでしょうか」

この質問対する政府参考人の答弁の要点は以下のようなものであった。

・第三条（何人も、売春をし、またはその相手方となってはならない）においては、売春する行為とその相手方となる行為がそれぞれ禁止された上で、これらの行為そのものは処罰の対象とされていない。

・売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗を乱すものであることに鑑み、売春の周旋等が処罰の対象とされている……成年に対するものを処罰する場合に、その保護法益をどのように考えるのか、また処罰の対象とすべき行為を明確に、また過不足なく規定することができるかといった点について慎重に検討していく必要がある。

参議院内閣委員会答弁の問題点

衆議院法務委員会では、藤原委員が、この参議院内閣委員会の答弁における問題点を二つ指摘している。

・「売春が人としての尊厳を害し」とはっきりうたっているにもかかわらず、個人の尊厳をストレートに害する行為である買春行為を処罰対象としていないという問題点。

・何人も、売春をし、その相手方となってはならないと明記しているにもかかわらず、売買春行為そのものの違法性よりも、売春を助長する行為による風紀の乱れを重視していると考えられる点。

・その上で、藤原委員は「この（売春防止法）5条の保護法益は、風紀の乱れを防止すること、これに尽きるんでしょうか」と、政府参考人に問うている。

売春行為の処罰根拠は風紀の乱れ

政府参考人の回答は、「売春防止法五条に規定する行為は、社会の風紀を乱し、公衆に影響を及ぼすことから、処罰対象とされているというものと理解しております」と、売春行為の処罰根拠に風紀の乱れのみを挙げている。

法務省の答弁を読む限り、売春をする行為そのものは処罰の対象とされていない。売春を助長する行為等が処罰の対象になっている。理由は、風紀の乱れを防止することであると、衆参両院共に政府は答弁している。

だから、売春そのものではなくて、その勧誘やあっせんを処罰するけれども、売春の相手方となる性を買う側には処罰規定がない。

買春側の法的規制は未だ検討中

その上で、大久保公園の周辺で、女性を品定めする複数の男性。自分の娘のような年齢の女性に声をかけて買春する男性。これを、政府は「売春の勧誘行為と同様に社会の風紀を乱すと言えるかどうかについては、現在の実態等を踏まえつつ検討することが必要」と述べるに止めた。

国内外に映像が流出し、悪い意味での観光名所となった大久保公園界隈、あきらかに国益を損なう重大な社会問題であろう。山井議員の次の指摘には、耳を傾ける必要がある。

「日本の女性が世界に行ったときに、日本の女性というのは、お金を払えば、やりやすい国なんだなと。これは、一売春が云々という問題じゃなくて、私は、日本女性の尊厳、一歩間違うと日本の女性が性被害に遭いやすくなる、もっと言えば、私は、日本の国の品格が問われる問題と思う」と。

香港紙から「東京は『アジアの売春観光都市？』歌舞伎町で外国人相手に横行『中国人多数』」と報じられるようでは情けない（産経新聞電子版 2024年11月19日）。

日本の国の品格が問われる売買春問題、早急に実態把握に努め、法的な対処を検討してもらいたいものである。

