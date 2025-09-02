¡È¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ãæ¹ñË¬Ìä¤Î¤¿¤áÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¡É ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢
ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡ÍøµÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Ãæ¹ñË¬Ìä¤Î¤¿¤á¡¢¤¤Î¤¦ÀìÍÑÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÖÃÁ±É±³°Áê¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤¹¤ë¶âÁí½ñµ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢Îó¼Ö¤¬¤¤Î¤¦¸á¸å¡¢Ê¿¾í¤ò½Ð¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÁí½ñµ¤ÎË¬Ãæ¤Ï¤ª¤è¤½6Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤¤ç¤¦ËÌµþ¤ËÃå¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢¤¢¤¹¹Ô¤ï¤ì¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
