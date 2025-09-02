9月14日に名古屋市のIGアリーナで開催される、プロボクシングのスーパーバンタム級世界4団体統一王座防衛戦で王者・井上尚弥選手に挑むWBA暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ選手が1日、横浜市内のジムで報道陣を前に公開練習を行いました。

2週間後へ迫った世界タイトルマッチ。アフマダリエフ選手は「この試合は150％ぐらいかけている。それぐらい私のキャリアにとって一番大きな試合」「世界中が期待している」と意気込みます。さらに対戦する井上選手について「人柄も含め、戦歴ももちろん、選手として尊敬している」と敬意を表しました。

また、30戦無敗の王者・井上選手に対して優れている点を聞かれ、「自分の特徴はパンチ、技術、持久力、それら全てを総合的に持っている」と自信をのぞかせます。練習ではシャドーとミット打ちを披露。およそ10分間軽めの調整を行い、ジムを後にしました。

アフマダリエフ選手はウズベキスタン出身の30歳。身長166センチのサウスポーでアマチュア時代には15年世界選手権銀メダル、16年リオ五輪銅メダルを獲得し、18年3月にプロデビュー。20年1月にWBA・IBF世界スーパーバンタム級王座を獲得しています。