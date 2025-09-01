こういうの探してた！【グローバルワーク】かかとが踏める！「きれいめシューズ」

お仕事シーンにも休日のお出かけにも活躍しそうなきれいめシューズを【グローバルワーク】で発見！ かかとを踏んでも履ける2WAY仕様で、コーデに合わせてアレンジができる優れもの。撥水や抗菌防臭など、機能性も優秀です。きちんと感もカジュアルさも兼ね備えたシューズは、一度履いたら手放せなくなるかも。

クラシカルな足元を演出するバックル付きローファー

【グローバルワーク】「らくっション撥水2WAYローファー」\5,990（税込）

足元から上品さを格上げできそうなローファーがあれば、大人コーデで重宝する予感。高級感のあるレザー調の素材にバックルが付いたきちんと感のあるデザインで、オフィスにもなじみやすいはず。公式サイトによると「かかとが踏める2WAYタイプ」とのことで、カジュアルにも取り入れられる一足です。

足元に華やぎをプラスするラメ入りシューズ

【グローバルワーク】「らくっション踏めるバブーシュ」\3,990（税込）

上品に輝くラメ入りの素材で、コーデのアクセントになるシューズ。派手すぎないので、デイリーにも取り入れやすい一足です。洗練されたデザインできれい見えが狙えて、かかとを踏んでラフに履くこともできる2WAY仕様。公式サイトには「とにかく柔らかく、足を包み込むような履き心地」とあり、長時間履いても疲れにくそうなのが嬉しいポイント。

