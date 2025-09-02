女子大の卒業生や障害者を低く評価…「AI採用」を導入した企業で就職希望者の不満が爆発

採用活動にAIを取り入れる企業が増加

近年、採用プロセスにAIを取り入れる日本企業が増えている。たとえば時事通信社による今年3月の発表によれば、主要100社を対象にアンケート調査を実施したところ、採用活動におけるAI利用について8社が「2026年春採用から導入」、21社が「それ以前から導入」と回答している。つまり約3割が採用プロセスでのAI活用に着手しているわけだ。

ちなみに採用活動で既にAIを活用したことのある採用担当者を対象とした調査では、82％が「AIの活用で採用の質が高まった」と回答しており、AI活用に好意的な評価がなされていることが分かる。

企業が関心を抱くのも当然だ。応募者の書類選考や面接評価にAIを活用すれば、人手を減らし効率を上げられるだけでなく、採用担当者の主観や偏見を排除できるという期待がある。

しかし皮肉なことに、人事領域でのAI活用において先行する諸外国では、AI採用は新たなトラブルの火種となりつつある。AIによる評価の誤りやバイアス（偏り）が原因で、有望な人材を見逃してしまったり、不当な不合格に不満を持った候補者から訴訟を起こされたりする事例が相次いでいるのだ。

採用AIのリーディング企業でもトラブル

この分野で注目されている企業のひとつが、米国のWorkdayだ。Workdayは2005年に設立された企業で、主にクラウドベースの財務管理・人事管理ソフトウェアを提供しており、同社の発表によれば、その製品はフォーチュン 500 （米国の経済誌『フォーチュン』が毎年発表する、米企業の売上高上位500社のランキング）の 60% 以上の企業で使用されているという。そんな人事分野におけるリーディングカンパニーである同社も、AIによる評価を巡って法的トラブルに直面している。

Workdayのソフトウェアには、候補者のスキルマッチング（候補者の履歴書からスキルを自動抽出し、求人要件とのマッチング度を算出するというもの）など、以前からAIを活用したいくつかの機能が組み込まれていた。Workdayはさらにこの領域を強化するため、2024年4月にHiredScoreという企業を買収。同社が提供していた、候補者を自動的にA-D評価でスクリーニングするというAIを、Workdayのプラットフォームに統合している。

ある専門家はこの買収について、「高性能AIベースの採用ツールをめぐる市場競争が激化」する中、「Workdayにとって大きなプラスであり、HRテック市場に多くの影響を与える」と評価している。

ところがWorkdayは、以前から採用AIに関する訴訟を抱えていた。それは2023年2月に提起されたMobley対Workday事件で、原告のデレク・モブリーという人物が、「7年間で100件以上の求人に応募したが全て拒否されたのは、Workdayの採用AIにバイアスがあったことが原因だ」と訴えたもの。モブリーによれば、午前12時55分に応募し、午前1時50分（1時間も経過していない）に拒否通知が届いたケースもあったそうで、これはWorkdayの自動スクリーニング・拒否システム（人間の審査なしに自動処理で拒否通知を送信するもの）の使用を示唆しているという。

この訴訟はなかなか決着がつかないまま、2025年5月には集団訴訟として認定された。さらに2025年7月、裁判所はWorkdayが買収したHiredScoreのシステムも訴訟対象に含めることを認めている。WorkdayはHiredScoreのAIは今回の訴訟とは無関係だと主張していたものの、両システムとも候補者をスコアリングし、スクリーニングするものであり、同じ差別的影響が出ている可能性、そして被害規模の大きさ（数億人に影響している可能性もあるという）から、この主張は退けられた。

さらに裁判所はWorkdayに対し、HiredScoreのAI機能を使用している全企業のリストを2025年8月20日までに提出するよう指示。これにより、影響を受けた候補者が自分を不採用にした企業を特定可能になると見られている。つまりこの集団訴訟に加わる原告がさらに増える可能性があるわけだ。

さらに問題なのは、Workdayの採用AIを使用していた企業が共同責任を問われ、Workdayと共に被告となる可能性がある点。専門家によれば、「モブレーはWorkdayのツールを契約している企業ではなくWorkdayを相手に訴訟を起こしたが、次に訴えられるのは雇用主になる可能性が高い」という。

実際に米国の州や自治体のレベルでは、AIを採用プロセスに使用した企業の責任を明確にする規制が整備されつつある。企業が独自に開発したAIではなく、専門のベンダーが開発した採用AIを導入・使用していただけだったとしても、そのAIにバイアスなどの不具合が認められた場合には、もはや「それはベンダーの責任であってユーザーである我々は関係ない」という開き直りはできなくなるわけだ。したがってこのWorkdayをめぐるトラブルは、採用AIを導入する企業がより慎重になるよう警告するものと受け取られている。

過去にも多くの問題を起こしていた採用AI

Workdayのように採用AIが不具合を起こすというのは、残念ながらレアケースではない。過去にもさまざまなトラブルが明らかになっている。

有名なところでは、お馴染みの世界的IT企業Amazonの例が挙げられるだろう。同社はかつて、応募者の履歴書を自動評価するAIシステムを独自開発していた。しかし2018年、そのAIが女性の候補者を一貫して低く評価してしまうバイアスを持っていることが発覚する。

このシステムは、それまでAmazonに応募してきた候補者の各種データからAIがパターンを学習するというものだったが、この元データ（つまりAmazonに応募してくる人々）が男性に偏っていたため、「男性が好ましい」という誤った学習をしてしまったのである。たとえば履歴書に「女性（women’s）」という単語が含まれると減点し、女子大の卒業生を低評価するなど、露骨な男女差別的処理を行っていたという。Amazonは問題発覚後にこのAI採用プロジェクトを断念し、チームも解散した。

同様のバイアス問題に関する事例として、米ソフトウェア大手Intuitの社内で起きたトラブルが挙げられる。このケースでは、障害者に対するAI評価の不備が問題となった。

コロラド州に勤務する先住民系の聴覚障害を持つとある女性が、社内昇進の面接を受けた際、そこでHireVue社（米国のHRテック企業で、面接・評価に関するAI製品を提供していることで知られる）のAI面接プラットフォームが使用され、録画面接での音声認識と分析による評価を受けた。

しかし彼女は先天的に聴力が低いため話し方に特徴があり、報道によれば、AIはそれを「典型的でない音声パターン」と判断して減点してしまったという。さらにアイコンタクトや声の抑揚といった、聴覚障害者には難しい非言語的な「典型的シグナル」の欠如もマイナス評価となり、結果的に面接評価が低く算出されたと見られている。

このケースでは米公民権団体などが2025年に連名で苦情申し立てを行い、AI評価が障害者差別に当たるとして、IntuitおよびそのAI提供元のHireVueが米障害者法（ADA）や公民権法等に違反していると主張した。現時点でこの訴訟は決着がついていないが、意図せぬバイアスにより障害者やマイノリティが不利益を被るリスクがクローズアップされた事例として、企業や法曹界から関心を集めている。

また不具合だけでなく、AI採用の不透明性が問題となったケースもある。米国のドラッグストア大手CVSでは、応募者に対するビデオ面接にAI分析を導入した結果、思わぬ法的トラブルに発展した。問題となったのは、オンライン面接動画を解析して候補者の表情や話し方から性格や誠実さを評価するHireVueのシステム。報道によれば、CVSに応募したとある男性が、AI面接を受けた後に不合格となったのだが、自分の面接動画がHireVueのAIによって分析され、「笑顔・驚き・軽蔑・嫌悪・冷笑」といった微妙な表情の変化まで検出されていたことを後になって知った。

さらにAIは映像と言葉の内容から応募者に対し「真面目さや責任感、さらには内在的な高潔さ」まで数値化した「雇用適性スコア」を付与していたという。本人はこうしたAI分析について事前の説明や同意を受けておらず、結果に異議を唱える機会も与えられなかった。

この男性がAI面接を受けたマサチューセッツ州の州法では、嘘発見器のような試験を通知なしに課すことを禁じているため、彼は「同意なきAIによる面接テストは違法なポリグラフ検査に等しい」と主張しCVSを提訴。この集団訴訟は2024年7月に和解が成立し、具体的な金銭支払い額やCVS側の対応策は非公開だが、AI面接の不透明さが企業に法的リスクをもたらした典型例として注目された。

なぜ採用AIのトラブルが続くのか

このように、採用AIについては企業が「採用プロセスを効率化する」と期待する一方で、実際のAIやそのベンダーは期待に応えられず、逆にユーザー企業を訴訟トラブルに巻き込むという事態が相次いでいる。なぜこのようなトラブルが続くのだろうか。

最大の原因は、「過去のデータからパターンを見出す」という現在主流のAI開発の手法が、過去データに潜むバイアスを排除しきれない点にある。

Amazonの事例では男性中心の過去データから「男性応募者を優先せよ」という間違ったメッセージをAIが習得し、女性を自動的に低評価する結果となった。HireVueの面接AIでも、健常者を基準とした「模範的」な話し方や表情から外れる応募者は不利になる傾向が生まれ、障害者や非ネイティブなど多様な人材に対して不公正なAIとなってしまった。

このように、AIが現実世界の偏見を再生産・増幅してしまうことで、男女・年齢・人種・障害の別なく機会均等を保障する法律（各国の差別禁止法）に抵触し、企業は意図せぬ差別の責任を問われるリスクが生じている。AIが意図せず生んだ偏りであっても、法の下では現実に不利益を被った応募者がいれば差別と見なされ、企業は「AIがやったこと」では済まされない。

次に挙げられる原因は、AIを使用する企業の側における、評価プロセスの不透明さと説明不足だ。AIによる採用では、評価の根拠がブラックボックス化しやすい。人間の面接官であれば「なぜ不採用になったのか」と問われればある程度の説明ができるが、AIのスコア算出ロジックは複雑かつ非公開であることが多く、応募者は自分がなぜ落とされたのか知る手段がない。

この不透明さは応募者に不信感を与え、「AIに不当に弾かれたのではないか」という疑念を生みやすい。実際、Workdayを訴えたモブリーは、深夜や応募直後に即座に届く不採用通知から「人ではなくAI判断だ」と推測し、そこに偏りがあるのではと疑った。

CVSの面接AIでは、応募者にシステム利用の事前説明や結果への反論機会を与えなかったことが訴訟の争点となった。応募者から見れば、いつの間にかAIによる「検査」を受けさせられ、不合格の理由も開示されないまま機会を絶たれた形であり、納得できないのは当然だろう。AIは判断根拠を自ら説明してはくれないため、企業側が透明性を確保し候補者にフィードバックを提供する仕組みを怠ると、説明責任を果たせず法的・倫理的に問題視される恐れが高まる。

AIへの過信は禁物

そして忘れてなれないのは、「採用プロセスを効率化したい」というそもそものAI導入の目的から生まれる、人間の関与不足とAIへの過信だ。

AI任せの採用は効率を上げる半面、人間の目によるチェック機会の欠如というリスクを生む。従来、複数の採用担当者が応募者を評価していれば、ある担当者が見落とした人材も別の担当者の目に留まる可能性があった。ところがAIが一括してふるい落とす仕組みでは、一度AIに嫌われた応募者はあらゆるポジションから締め出されてしまう危険がある。

実際、Workdayのように多くの企業が共有して使うAIシステムでは、たった1つのAIが、全員の採用担当になる状況すら生まれている。人間であれば「前の会社では落とされたが別の会社では評価された」というセカンドチャンスもあり得るが、AIに過度に頼るとその多様性のメリットが失われてしまうのだ。

さらに企業側の落とし穴として、「AIツールは外部ベンダー製だから自社に責任はない」と誤解してしまうケースもある。しかし法規制上は、たとえ外部のAIを使っていてもそれによる判断で差別や権利侵害が生じれば、実際に採用を行う企業が責任を問われる。AIに丸投げでノーチェックという姿勢は非常に危険であり、企業は人間の目による検証・補完を組み合わせて、AIの誤りを正す体制を構築しなければならない。

日本企業の約3割がAI採用に着手している今、海外で相次ぐトラブル事例は他人事ではない。しかし、これらの失敗は貴重な教訓でもある。重要なのは、AIを「採用業務を丸投げする道具」ではなく「人間の判断を支援するパートナー」として位置づけることだ。AIによる初期スクリーニングの後には必ず人間による検証を入れる、評価基準と結果を応募者に説明できる透明性を確保する、多様性に配慮したアルゴリズムの継続的な改善を行う――こうした「人間とAIの協働体制」を構築することで、効率性と公正性を両立できるだろう。

