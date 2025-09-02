日本が戦争に敗れた翌年から、全国を巡りながら遺族一人ひとりに丁寧な聞き取りを行い、膨大な数の遺品を預かった人物がいた。近江一郎氏である。彼はどのように遺品を受け取り、遺族たちはその姿をどう受け止めていたのか。

ここでは、『一億特攻への道 特攻隊員4000人 生と死の記録』（文藝春秋）の一部を抜粋。近江氏の足跡を辿るとともに、戦死者遺族らの思いを紹介する。

特攻隊員の遺族宅を突然訪ねてきた男

近江一郎という人物の存在は、ずいぶん前から知ってはいたが、具体的な話として聞いたのは2016年2月、鳥取県米子市出身の特攻隊員・原田嘉太男（はらだ・かたお）さんの遺族を訪ねた時だった。

原田さんは、太平洋戦争の開戦時、真珠湾攻撃に参加した900名近い精鋭部隊のひとりで、数々の激戦を生き抜いた歴戦の搭乗員だった。アメリカ軍が硫黄島に上陸を始めた直後の昭和20年2月21日、32機からなる「第二御楯隊」の隊長機として千葉県の香取基地（現・旭市、匝瑳市）から八丈島を経て硫黄島沖のアメリカ艦隊に体当たり攻撃に向かい、戦死した。原田さんには達子さんという新婚の妻がいて、その妻に宛てた遺書が原田家には残っていると知り、伺ったのだった。戦後、兄に代わって原田家を継ぎ、田畑を守ってきた弟の昭さんに、嘉太男さんのこと、残された新婚の妻のこと、「嘉太男命」だったという母のことなどを聞いていた時、昭さんが突然、数十年来の疑問を絞り出すように、質問してきた。

〈 近江一郎、という人のことはご存じですか？ 実は戦後すぐ、わが家を訪ねてきているんですよ。私が中学生にあがる頃ですから、確か戦争が終わって3、4年の頃だったと思いますね。兄の弔いをさせてほしいって。親父が、それはそれは喜びましてね。戦争が終わって、価値観が180度ひっくり返ったでしょう。特攻隊員の遺族だなんて言っても、誰も見向きもしないような頃ですよ。犬死にだった、無駄死にだったなんて言う人もいて、遺族は肩身の狭い思いをしていたんです。そこに訪ねてきたもんですから親父は喜んで、物のない時代で貧しかったですが、ごはんを食べさせて、家に泊まってもらって、もてなして歓待したんです。

ただひとつだけ妙だったのが、何者なのかはっきりと言わないわけですよ。国民服にゲートルに杖という格好で、海軍の特攻隊員の遺族の元を回って慰霊しているんだと言うだけで。だいぶ年配に見えたんで、親父は「おたくは、海軍の大将か何かですか？」と聞くと、穏やかに「いやいや、違います」と答える、「では中将ですか？」と聞くと「まあ、そんなところにしておきましょう」という感じ。親父はそれから「近江中将」と呼んでいました。〉

遺書をめぐる緊張感のあるやりとり

昭さんも、老人の訪問を嬉しく思ったひとりだった。長男である嘉太男さんに可愛がられ、その兄を心から慕い、戦死後の喪失感から立ち直り切れていなかった昭さんは、ずっと父の横に座って話を聞いていたという。原田家での滞在は、終始和やかな様子だったようだ。だが帰る間際になって、父の八蔵さんと近江一郎との間で、少しだけ緊張感のあるやり取りがあったという。

〈 特攻隊員のことを後世に伝えていくため、と言うので、家にあった写真を渡したんです。

そうしたら、「遺書も預かれますか」という。さすがに親父は、それには首を縦には振りませんでしたね。しばらく考えて、「これはお渡しすることはできません」と言いました。やり取りはそれだけです。近江さんも「分かりました」と言って、終わりました。〉

記録上、近江一郎が海軍の軍人だったことは一度もなく、中将でも何でもない。自分の素性を明らかにしていないということは、そこになにかしらの後ろ暗さがあった可能性は高い。

遺族宅に保管されていた写真に近江の姿が…

次に近江一郎という存在に触れたのは、それから5年後の2021年、千葉県の九十九里を訪ねた時のことだった。同じく真珠湾攻撃に参加した搭乗員、布留川泉（ふるかわ・いずみ）さんの遺族宅で昔のアルバムを見ていた時、泉さんの墓の前で、泉さんの遺児である長女と写る男性の姿があった。

手書きの注には「近江一郎氏訪問記念 二十五年春」。とある。もう一枚、布留川家の前で撮られた写真には、帰宅の際なのか旅装に身を固めた近江氏の姿が見える。「国民服にゲートルに杖」という原田昭さんの証言とぴたりと一致する姿だった。だが、その時近江氏の応対をした泉さんの弟は、私の取材時には亡くなっており、布留川家に訪問時の詳しい話は残されていなかった。



布留川家の前に立つ近江一郎

アルバムには、訪問後に近江一郎から届いたとみられる、昭和25年4月15日付のはがきも、大切そうに貼り付けられていた。

〈旅中、ハガキにて欠礼仕り候。 其の後共、皆様御機嫌美はしく慶賀比の事と奉存候。 三月十九日附貴状当地にて拝受、写真二枚有りがたく受取り申候間 御降慮下度、厚く御礼申し上候。 小生、相変不壮健にて行脚、千葉県を了りて目下埼玉県、近く群馬県に入る予定に御座候。 御母上様に何卒宜しく御伝へ下度、御長命の程遥かに御祈り申上候。 右御礼旁々、如斯御座候（ママ）〉

近江の集めた遺品が海上自衛隊の施設に

布留川家を訪問後、千葉県を訪ね終え、埼玉を回っている途中で、次は群馬行きを予定しているという。近江の目的とはいったい何だったのか、これまでさまざまな推論がなされてきた。中には、「近江は、旧海軍関係者の密命を帯び、特攻隊員の遺書を回収するために遺族のもとを巡っていたのではないか。隊員の自発性が感じられるなど特攻を美化できる遺書は利用し、軍の批判につながる都合の悪い遺書は封印しようとしていたのではないか」という説まであった。

実は近江が集めたこれら遺品が、巡り巡って納められたのが、広島県江田島にある海上自衛隊の「教育参考館」だった。私がこれら遺品の閲覧を初めて許されたのは、2023年5月のこと。「誰が何のために集めたのか」、「その結果、どのような品が残されたのか」が分かれば、「そこから何を読み取れるのか」も見えてくるのではないか。これらの遺品に、虚心坦懐、目を通してみたいと考え海上自衛隊に申請したところ、2週間の閲覧が可能となった。

遺品の大部分は、都道府県別にまとめられたファイルの中に、ひとりひとり番号を割り振られて綴じ込まれていた。ファイルは、厚手のスケッチブックを利用して作られている。

例えば、原田嘉太男さんの本籍地のある「鳥取県」のファイルを見てみる。表紙の裏には、近江一郎が遺族を巡る際に「印籠」のように遺族に見せたと思われる紙片が貼られている。

〈近江一郎氏は別紙紹介状の通りの御趣旨で縣内各地を御旅行中です。 御遺族を御訪問された際は何卒御便宜、御供與方、特に御願い致します。〉

この紙を近江に与えたのは、「鳥取県民生部世話課第二復員科長」で、印も押されている。そして次のページには、近江が回った鳥取県内の隊員の名が、番号を振られて、一覧になっている。鳥取は人口が少なかったため隊員は比較的少なく、総勢17名。そのうち11番が、原田嘉太男さんだった。

原田さんの箇所までめくっていく。すると最初のページには、戦死者についての情報が書かれた用紙が貼られている。便宜上この紙を「隊員記録」と呼ぶことにする。書かれている内容は、以下の通りだ。

「隊員記録」をめくると写真やハガキが…

原田家は、本籍地と現住所が同じなので、現住所は空欄になっている。続柄も空欄になっているがおそらく書き忘れで、八蔵さんは父にあたるため、通常はここに「父」と書かれている。遺族は、祖母、父母、妹3人、弟2人。昭さんの名前も確かに書いてある。ちなみにここまでは、防衛研究所に納められていた海軍の名簿とまったく同じ内容だ。違うのはその先、名簿では余白だった部分だ。そこには、近江の訪問日、面会した遺族の内訳、戦死年月日に加え、遺族から聞き取った情報が書かれており、それらの内容に間違いがないことを確認する遺族の認印が押されている。原田家への訪問日は、昭和23年9月19日、面会人は、父・母・弟・妹となっている。昭さんの記憶と完全に符合する内容だ。

この「隊員記録」は、端だけが台紙にノリ付けされて、めくれるようになっている。その下から現れる台紙に、遺族から寄贈された遺品が貼られている。原田家の場合、嘉太男さんの飛行兵曹長時代の第一種軍装の写真、縁側らしき場所で撮られた兄妹と思われる写真、そして文面の側が見えるように貼られたはがきが1枚。このはがきも上端だけがノリ付けされており、めくれば差出人の側も見えるようになっている。嘉太男さんから父に宛てたもので、消印の日付は、特攻が始まる1年ほど前の昭和18年11月1日、差出人住所は「岩国海軍航空隊 蓑輪部隊」とあり、軍の検閲印が押されている。このころ嘉太男さんは航空母艦を下り、岩国航空隊で教員をしていたので、その時に出したものだろう。はがきには次のように書かれていた。

〈前略 今度表記の通り転任と相成りました。大航空決戦の秋、吾々の責務は以前にも増して重大となりました。私も早く決戦場にて良き死場所を得る為訓練致して居ります。御両親様も銃後の一員として増々元気に御奉（公）致して下さい。 母上様には百姓が一段と忙しいのでお困りの事と存じます。冬になったら一ヶ月ゆっくり病気を治す様お願いします。〉

戦況の厳しさをそれとなく伝える言葉

「良き死場所を得る為」とあるのは、嘉太男さんたち真珠湾攻撃隊員たちを待ち受けていた過酷な運命によるところも大きいだろう。真珠湾攻撃には、6隻の空母に900名近い搭乗員が乗り込んでいたが、そのうちの半数近い400名あまりが最初の1年間で早くも戦死している。真珠湾攻撃には、「戦闘機（ひとり乗り）」「艦上爆撃機（2人乗り）」「艦上攻撃機（3人乗り）」という3種類の航空機が使用されており、嘉太男さんが所属していた空母「赤城」の艦上爆撃隊では、真珠湾上空に到達した36人中20人が開戦後1年以内に戦死していて、生きて終戦を迎えられたのは5人だけだ。そうした戦況の厳しさを、それとなく家族に知らせるための言葉だったのかもしれない。

（大島 隆之／ノンフィクション出版）