「もう一晩中……常に賭けていた」米賭博胴元が証言した水原受刑者の異常な賭け方　“無実”だった大谷翔平との関係性も激白

世間を震撼させたスキャンダルが、司法の場において一つの区切りを迎えた。

現地時間8月29日、カリフォルニア州の連邦地裁は、大谷翔平（ドジャース）の元通訳である水原一平受刑者が引き起こした「違法賭博事件」において、同事件の胴元として摘発されたマシュー・ボウヤー被告に1年と1日の拘禁刑を言い渡した。

検察側から懲役15か月を求刑されていたボウヤー被告は、違法賭博事業の運営、マネーロンダリング、虚偽の納税申告の罪を認め、司法取引に合意。水原受刑者の起こした事件の捜査に協力する姿勢を見せた上に、過去1年間で160万ドル（約2億4000万円）の税金返済を果たしたことなどから情状酌量が認められ、最終的な判決が軽減される形となった。

南カリフォルニアとラスベガスを拠点に、700人以上の顧客を相手にし、違法賭博の賭け金を受け取っていたというボウヤー被告。彼は判決が下される直前に、昨年3月に水原受刑者の事件を世界的に明るみにした米スポーツ専門局『ESPN』のインタビューに応じ、スキャンダルの詳細な情報を赤裸々に明かしてもいた。

淡々と問いかけに応じるボウヤー被告の証言の中で、興味深かったのは、水原受刑者と大谷の関係性について言及した場面だった。同局のリポーターから「彼（水原受刑者）とオオタニが、いわゆるベストフレンドであり、さらに通訳を務めている関係性にあったことはあなたにとってどれだけ影響したのか」と問われ、「それは全くもって大したことではなかった」と断言。そして、水原受刑者がいかにギャンブルにのめり込んでいたかを告白した。