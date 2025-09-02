政治団体「再生の道」の石丸伸二代表（43）が1日、党の公式YouTubeチャンネルでの生配信で、代表選立候補者を発表した。



【写真】石丸伸二氏の代表退任を「あまりにも早すぎる」として女性候補者が離党

石丸氏は「今回立候補は全部で5名でした」として、青柳充哉氏（36）、奥村光貴氏（25）、大谷佳弘氏（54）、水野純也氏（63）、萩原崇氏（42）の名を読み上げた。



「この5名の中から最終的に1人を選んで新代表になっていただきます」とした石丸氏は、今後のスケジュールを改めて示した。14日夜に代表選考会をライブ配信で行うとして「1人は持ち時間という枠が20分。5分が演説、プレゼンで、その後15分が私との1対1の質疑応答となっています。1人5分の持ち時間で演説をしていただきます。その後15分、QAの枠がある。20分を通して語っていただくのは、日本の政治そして『再生の道』をどのように定義しているかです。日本の政治がすなわち課題であり、『再生の道』はそれに対する解決策なわけなんですが、何がどうなのか、というのを語ってみてもらいたい」と課題を設けた。



石丸氏は「ひと言で言うと、これから何を目指すのかです。『再生の道』の代表として、そして『再生の道』として、いろんな語り方があると思います。例えば時間軸。長くてもいいですし、短くてもいい。あるいは、そそこで扱うテーマ。大きいものもあれば、小さいものもある。どれでもいいです。どのような語り口、説明の仕方でも大丈夫です。各々が思うように…思う存分、自分自身と再生の道について、語っていただきたいなと思っています」と期待した。15日に投票、16日に新代表の発表会見を行う。



青柳氏と奥村氏、萩原氏は東京都議選（6月22日投開票）、大谷氏と水野氏は参院選（7月20日投開票）比例代表で立候補し、落選した。大谷氏は、26年の東京都清瀬市長選に出馬意向を表明している。



（よろず～ニュース編集部）