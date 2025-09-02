〈「妙だったのが、何者なのかはっきりと言わないわけです」戦争に負けた翌年から全国を行脚…特攻隊遺族の遺品を預かり続けた“ナゾの人物”の目的に迫る〉から続く

今から80年前、太平洋戦争末期の1944年10月に始まった「特攻」は、終戦の日までおよそ10か月にわたって続けられ、隊員たちは次々と出撃を命じられた。その最中、彼らに続けとばかりに「一億特攻」を叫ぶ声が、日本中で広がっていった。

しかし戦後、特攻の戦果は誇張と虚偽に満ちたものであったことが明らかになり、国民の価値観は一変。多くの人々は自らも「一億特攻」に加担していたという事実を忘れていったが、そんななかでも自らの責任と向き合いながら生きた人物がいた。

少しずつ知ることとなった「特攻の真実」

日本が突き進んだ「一億特攻への道」は、昭和20年8月15日の正午、ポツダム宣言の受諾をラジオから国民に伝えた玉音放送を境に、突如終焉を迎えた。海軍では、沖縄特攻作戦の指揮を執った司令長官のひとり宇垣纒中将が、15日午後、22名の搭乗員を引き連れて沖縄周辺のアメリカ艦隊目がけて出撃し、陸軍では満州方面で、進撃をやめないソ連軍に向けて出撃した特攻機が知られるが、いずれも軍の正式な作戦ではない。

やがて国民は、戦時中の軍やメディアがひた隠しにしてきた「特攻の真実」を少しずつ知ることになる。特攻が大々的な戦果を挙げていると報じていた大本営発表は、嘘にまみれた虚飾だった。特攻の始まりは、隊員たちの自発的な愛国心の発露ではなく、失態に失態を重ねて戦況を悪化させた軍首脳による事実上の強制だった。にっこり笑って出撃していったはずの隊員たちの多くは、最後まで葛藤を抱いて死んでいった。「君たちだけを死なせない、私も必ず後から続く」と送り出した司令官のほとんどは、約束を守らなかった。

フィリピンで陸軍の特攻作戦の指揮を執った第四航空軍司令官の富永恭司中将は、東京からの命令を待たずに勝手に台湾に逃げ帰り、多くの隊員や航空隊要員を置き去りにし、戦後、特に糾弾されたひとりだった。その一方で国民のほとんどは、みずからも「一億特攻」に加担したという事実を忘れていった。

だが、己の責任に向き合いながら戦後を生きた人もいた。そのひとりが、戦時中、福岡県八女郡の黒木国民学校の校長を務めていた平島大勝（ひらしま・だいしょう）さんだった。平島さんは、八女郡最初の特攻戦死者である河島鉄蔵さんの遺族に地域の教師たちが送った「大君の楯」に言葉を寄せたひとりだった。

みずからを責めつづけた元教師「我々の教育の誤りで…」

今も八女市に暮らす平島さんの息子節郎さんに出会ったのは、「大君の楯」の関係者を探し歩いていた時、人づてに紹介されてのことだった。教えられた住所を訪ねてみると、戦前から平島家が暮らしていたという平屋の縁側で節郎さんが待ってくれていた。



平島家の家族写真。左端が長男の俊郎さん。左から3人目が節郎さん

節郎さんは、大勝さんが達筆な字で残した、「仇船を てこぎてちりし 神鷲の 霊前にぬかづき 勲しのびつ」という一首を見つめ、「大君の楯」をめくりながら、父の思い出を話してくれた。

〈 親父はね、厳しい教員だったらしいですよ。あんたの親父はえすかったばいって。怖かったって、厳しかったって。親父はね、32歳で校長になっとるんですよ。親父が死んだときも、弔辞を読んでくれた人が、「謹厳率直、率先的陣頭主義だった」って、「児童に与えた感化力大なるものやった」と言うてました。この言葉を書いたのも、おそらく真面目一本じゃったと思うよ。

でもね、戦後は先生を辞めました。何もかも大政翼賛に組み込まれて、太平洋戦争に加担したでしょ。そしてそのなかで自分たちは生徒ば送り出しとるでしょ。それに対する反省でしょうね。「我々の教育の誤りで、大変な数の子どもを、たくさんの子どもを殺した」って言いよったですけん。まあ戦後また先生をしようとか何とか、そんな思いはなかったでしょうね。それは反省の方が強かったですよ。〉

大勝さんが戦後みずからを責め続けたのには、頼りにしていた長男を戦争で失ったことも大きく影響しているようだ。大勝さんには13人の子どもがおり、長男の俊郎さんは、昭和3（1928）年生まれの三男節郎さんより8歳年上だった。

幼いころから優秀だったという俊郎さんは、本当は旧制五高（現・熊本大学）を志望していたのだという。だが、子だくさんの平島家には金銭的な余裕がなく、学費がかからず国の役にも立つ、と大勝さんが兵学校を勧め、70期生として入校した。兵学校を卒業した俊郎さんは、爆撃機の操縦員となり、昭和19年11月12日、フィリピンで戦死した。俊郎さんが遺したアルバムには、飛行学生時代に仲の良かった同期生たちの写真が数多く収められており、昭和19年10月25日に特攻の先駆けとなった「敷島隊」の関行男大尉や、昭和20年8月15日に宇垣纒の乗る特攻機の操縦員を務めた中津留達雄大尉も含まれていた。森史朗『敷島隊の五人』にも、俊郎さんは関大尉と親しく付き合っていた友人のひとりだったと記されている。俊郎さんは特攻ではなく通常攻撃での戦死ではあったが、いずれにしても、兵学校のなかでも特に過酷な戦場に立たされた期のひとつだった。

戦死前日に妻に遺した遺書には…

俊郎さんには、綾子さんという新婚の妻がいた。綾子さんは、俊郎さんの兵学校同期の親友でのちに南極探検隊の第一次越冬隊員となる大塚正雄さんの妹だった。俊郎さんが生前に綾子さんを思い「淋しさをまぎらわすため」書き残した手記によれば、ふたりが出会ったのは昭和18年春、霞ケ浦航空隊で訓練中の兄に面会するため綾子さんが東京から訪れた時だったようだ。

同じ年の7月に大塚さんの板橋の実家に遊びに行って再会して距離を縮め、翌19年8月に結婚している。一週間ほど八女の自宅で一緒に過ごしたのち、俊郎さんは鹿児島県の出水航空隊に戻り、綾子さんは平島家に残って長男の嫁として家の切り盛りを手伝っていた。

俊郎さんが書き残していた手記は、途中で大きく破られている。そして、マス目に几帳面に書き込まれていたそれまでの文章とは打って変わって、書きなぐったような大きく力強い文字で、こう綴られていた。フィリピンで戦死する前日に書かれたと思われる。

〈遺書 綾子へ いよいよ明日は最后だと思はれる。誰がこの遺書を読まうとかまはない 今となって改めて言ふ事もない。一個の捨石が大日本帝国の礎となる その捨石が、俺と、俺の命令で死んで行く部下たちなのだ 捨石と言ふのは止さう。柱と呼ぼう 日本が永遠に幸福となるために。日本が勝つために 子供がなかったのは残念だったが、仕方がない お前のくれたマフラーを首に巻き、お前の写真を胸にひめて俺は行く あの世でお前を待ってゐる。もしあの世でゐなかったら七生報國の念に燃えて 再び日本のどこかに生れ出て来てゐると思ひなさい 元気でやれよ。 お前の手紙は遂にとどかなかった。が、どんな事が書いてあるのかよくわかる〉

手記の最初のページには、ツーショットの写真が貼られていた。

綾子さんは長袖で、俊郎さんは腕まくりをしている。背後には柿かリンゴのような実が写っているので、昭和18年の秋ごろに撮られたものだろう。

妻も遺書を遺して自決していた

このころはまだ戦局も絶望的ではなく、若いふたりは前途洋々の未来に胸を膨らませているようにも見える。子どもはいなかったということなので、綾子さんは俊郎さんの死後実家に帰り、新たな人生を踏み出したのだろう。そう考え、「綾子さんはその後、どうされたのですか」と尋ねた私に、節郎さんは一瞬困惑したような表情を見せた。

そして、「死んださ……。自決」と言った。想像していなかった答えに絶句していると、念を押すように「自決たい」と続けた。ノートの後半、俊郎さんの遺書のあとに、「綾子姉さんの遺書」と書かれているページがあった。綾子さんが残した遺書を、家族が書き写したものだった。綾子さんは昭和20年2月の夜、平島家の片隅でみずから命を絶った。

〈世の中はすべて空なり 君なくてただいたづらに生きながらえんか 日本の国に生れてありがたきうれし つわものの妻になりたり〉

なぜ綾子さんは自決を選んだのか、今となっては知ることはできない。

「つわものの妻になりたり」という言葉が意味すること

遺書にあるように、いたづらに生きていても仕方ない、という喪失感もあったのだろうが、同時に、「つわものの妻になりたり」という一節もあり、他にも理由があるのではと思われた。俊郎さんの手記を読み込んでいくと、前半部分に、「万が一の場合、おまへは自決してくれるか」と俊郎さんが綾子さんに尋ね、「おまへは力強くうなづいた」というくだりがある。

このやり取りが行われたのは、俊郎さんが戦場に出るはるか前のことのようだ。戦前から戦中にかけて「武人の鑑」とされる人びとの軍国美談が日本では盛んに喧伝されており、そうしたなかには、日露戦争の英雄で、明治天皇が崩御した際に夫婦で殉死した乃木希典とその妻なども含まれていた。そうした世相の影響を、若いふたりも受けていたのだろうか。一方、俊郎さんの最後の遺書からは、綾子さんに元気で生きてほしいという強い思いが感じられる。

絶望的な戦場を経験し、捨石になる運命に立たされた時、生きていることのありがたさや尊さ、それまで教わっていた「美談」の陳腐さを、俊郎さんが感じていたとしても不思議ではない。多くの若者を死に追いやったこうした「殉国美談」を教えていたのが、他ならぬ教師たちだった。

