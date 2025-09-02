【日本株】猛暑の日本で需要拡大…ダイキン、大塚HDなどアツい注目を浴びる「冷やす」銘柄4選

株式市場で注目のテーマ「冷やす」

読者の皆様、はじめまして。さかえだいくこと申します。システムエンジニア、証券アナリスト、地方公務員などの職を経て、現在北東北の私立大学で教員をしながら、個人投資家兼投資ライターをしております。この度、マネー現代さまに寄稿させていただくことになりました。株式投資をいろんな角度からテーマにすることが多くなると思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

第1回目のテーマは「冷やす」です。

関東以西はもちろん、筆者が住む北東北も今年は経験がない水準の暑い日々が続きました。過去数年、暑さは毎年のように増しているように感じます。生きるために「暑さ」対策が必要ですね。

さらに、今ホットな事業の中にも「冷やす」ことが必須な業態があります。というわけで、いろんな意味での「冷やす」が株式市場において息の長いテーマになるのではと考えている次第です。この考え方に合致しそうな銘柄を、その背景も含めてご紹介いたします。

■建物を「冷やす」、「空気で答えを出す会社」 ダイキン工業(東プ：6367)

建物を「冷やす」のが空調装置です。ダイキン工業は業務用・家庭用エアコンの世界最大手企業です。「空気で答えを出す会社」は同社がパーパスとして掲げているフレーズで、世界で唯一、冷媒ガスの製造から機器開発、製造・販売、アフターサービスまでを自社で行う総合空調メーカーです。「温度」、「湿度」、「気流」、「空気清浄」という、空調の四要素を手掛け、地域や気候、文化ごとに異なるニーズに対応し、「空気のスペシャリスト集団」を名乗っています。

創業時の社名は「大阪金属工業所」でした。1951年、日本初のパッケージ型エアコン『ミフジレーターエヤコン』を開発します。従来のエアコンより操作を楽にすることに成功し、ボタン一つでの運転を可能としました。その便利さが評判となり、パッケージ型エアコンは空前のヒット商品になりました。「エアコンのダイキン」の基礎はこの時築かれました。1963年、「大阪金属工業株式会社」を「ダイキン工業株式会社」に社名変更しています。

筆者はかつて北海道に居住しており、現在は北東北に住んでいます。これらの北日本では、住宅に暖房装置はあってもエアコンは無いのが比較的最近までは珍しくありませんでした。しかし、読者の皆様もご存知の通り、近年は北海道も北東北も夏が暑いです。2025年は北海道でも気温が摂氏40度を超える日がありました。したがって、これから家庭用のエアコンの需要は国内でも堅調でしょう。また、定期的に買い替え需要があるものでもあります。

同社の製品は世界100以上の拠点で生産され、世界170ヵ国以上で販売されています。海外売上高比率が約8割を占めるグローバル企業です。最大の市場である米国では、生成AI普及に伴うデータセンター需要が増えています。データセンターには熱を発するコンピュータがたくさん置かれますから、データセンターが増えれば増えるほど、空冷需要が増えます。また、170か国の中にはインドやアフリカ各国など、これからエアコン普及がさらに進むであろう新興国も含まれます。新興国ビジネスが業績に反映されるまでには時間がかかると考えますが、裏を返せば中長期的な業績伸長を見込めると考えています。

2025年2月から6月にかけて株価は低迷していましたが、暑さ本番を迎えた6月末から株価は回復基調です。

自宅以外でも「冷やす」装置は大活躍

■自宅では見ないけど、実はよく知る場所で「冷やす」装置が使われている 荏原製作所(東プ：6361)

荏原製作所は産業機械メーカーです。ポンプ・送風機・圧縮機の最大手です。近年は半導体製造装置で高いシェアを持つ製品があります。あれ？「冷やす」が関係なさそうと思ったでしょうか。実は同社の「冷やす」ビジネスは、見えてはいなくても私たちがよく知る場所で使われています。

荏原製作所の「冷やす」ビジネスは主に子会社の荏原冷熱システム株式会社が担っています。「冷やす」機械である冷凍機と熱を放出する装置である冷却塔の製造販売が荏原冷熱システム株式会社の主力ビジネスです。冷凍機は「冷媒によって低温を得、物体を冷却または冷凍させる機械の総称。」（荏原冷熱システム株式会社用語集より）で、必ずしも凍らせるものではなく、冷やすことにも使われる装置です。

それらの装置は、新国立競技場、日産スタジアム、GINZA KABUKIZA、キャナルシティ博多など多くの著名な大規模施設に納入されています。ダイキン工業のように製品を自宅で使うことはないですが、間接的にお世話になっている人がたくさんいるということです。

また、2025年6月には設置工事が不要なスポット型エアコンを受注開始しました。屋外のイベント会場や倉庫など、空調を導入しづらい場所への空調供給のためにリース企業などからの受注を期待できる新分野です。

実はダイキン工業よりROEや営業利益率が高い銘柄です。2025年8月に上場来高値を更新し、株価の推移は好調です。

働く人の熱中症対策に貢献

■大阪・関西万博スタッフも飲んでいる「飲める氷」を作るメーカー 大塚HD(東プ：4578)

どんなに暑くても、屋外での仕事はゼロになりません。警備・消防活動や建設工事、郵便配達、屋外のアミューズメント施設運営など、たくさんありますね。一方で令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」が事業者に義務付けられました。事業者として熱中症対策が欠かせなくなったということです。

対象となるのは「WBGT（暑さ指数）値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です。WBGT（暑さ指数）は人体と外気との熱のやりとり（熱収支）に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい (1)湿度、(2)日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、(3)気温の3つを取り入れた指標です。

具体的な対策の一つとして挙げられているのが「水分および塩分の摂取」です。自覚症状の有無にかかわらず必要とされます。暑い時期は天気予報なども「こまめに水分を摂取」するよう呼び掛けていますね。「水分および塩分の摂取」銘柄としてご紹介するのが大塚HDです。同社の売上高の7割を占めるのは医薬品事業ですが、一般消費者には「ポカリスエット」や「カロリーメイト」、「オロナミンC」などの商品がよく知られています。これらは、大塚HDの「ニュートラシューティカルズ関連」という事業セグメントに属し、2番目に大きな事業です。

「冷やす」との関連で良く知られているのは「ポカリスエット」などの経口補水液です。「ポカリスエット」を「飲める氷」にした「ポカリスエットアイススラリー」は2018年に販売開始され、今年の大阪・関西万博でスタッフの熱中症対策として採用されています。この商品が、株主優待品の一つとして提供されたので筆者も冷凍庫に入れて飲んでみました。なかなかおいしいです。

2024年好調に推移した株価は2025年に入って軟調でしたが、7月下旬に増配を発表したことなどが好感されているようで、回復に転じています。

誰でも知っているあのメーカーも「冷やす」進出

■あのブランドが「冷やす」分野にも進出 花王(東プ：4452)

熱中症対策でもう1銘柄ご紹介します。花王です。

日本最大手のトイレタリーメーカーです。日本人なら誰でも知っていて、その製品を一度ぐらいは使ったことがあると思います。衣料用洗剤「アタック」、食器用洗剤「キュキュット」、住居用洗剤「マジックリン」、紙おむつ「メリーズ」、柔軟剤「ハミング」、生理用品「ロリエ」、洗顔料・全身洗浄料「ビオレ」、入浴剤「バブ」、オーラルケア「クリアクリーン」、ヘアケア「メリット」「エッセンシャル」など、多くの知名度が高いブランドを持ちます。

これらの中で「冷やす」商品をリリースしているのは「ビオレ」です。気化熱の仕組みなどを用いて首にかけられる「冷タオル」、頭にも巻ける「冷バンド」、全身を拭ける「シート」は体感で―3℃、肌に直接吹きかけられる「冷ハンディミスト」は―10℃を謳います。

これらの商品はたくさんのブランドの中の一つでしかありませんから、花王の業績を大きく動かすような商品ではないでしょう。しかし、手軽な熱中症対策として多くの人が利用しやすいので、これからは毎年夏になればユーザーが増えて話題になる商品として成長する可能性を持ちます。毎年春が近づけば花粉症対策としてドラッグストア株に注目が集まるようなポテンシャルを持つ商品と考えています。

コロナ禍でハンドソープなどの需要が高まったことにより2020年夏に高値をつけましたが、一時約半値までじりじりと下落しました。3年半ぐらいかけて半値戻しが実現した形です。35年連続増配中です。

