日本株、石破・モディ会談でいま大注目の「プロ厳選・インド関連銘柄５選」

日本とインドは、石破首相とモディ首相の会談を通じて、経済協力を強化する方針を打ち出した。今後10年間でインドに10兆円規模の民間投資を目指すことを柱とするほか、情報通信、医薬品、重要鉱物、半導体、クリーンエネルギーなどの分野でサプライチェーン（供給網）の強靭化を共同で目指す。

日本がインドとの連携を深める理由は、インドが持つ巨大な成長性を日本に取り込む必要性が高まっているからだ。米国が内向き志向をさらに強めた場合、日本の国際競争力に甚大な悪影響が及ぶとの懸念は根強い。そこで注目されるのが新興国の存在だ。特にインドは世界最大の人口を抱え、2024年度の実質GDP成長率は6.5%に達した。2025年度には名目GDPで日本を抜き、世界第4位に浮上するとも予測されている。

圧倒的な人口に加え、平均年齢も若く、内需型の経済構造を持つ点も魅力だ。外部環境の影響を受けづらく、安定的な経済成長と個人消費の拡大が続くと見込まれている。また、中東やアフリカ市場開拓における重要拠点ともなりうる。インドの高い経済成長と豊富な人材を取り込むことで、成長が期待できる関連企業に注目したい。

ＪＲ東日本（9020）

■株価（8月29日時点終値）3614円 配当利回り（予）1.72％

インドのムンバイとアーメダバード間を結ぶ高速鉄道プロジェクトは、「日印の旗艦事業」と位置付けられている。インドが東北新幹線用の新型車両「E10系」を採用する方針が確認されたことは大きな追い風となる。ＪＲ東日本の強みは、「最新の新幹線技術」と「安全運行ノウハウ」だ。日本の新幹線は、高速性と安全性で世界的に高い評価を得ている。特に地震対策技術は、インドのような発展途上国にとって重要な要素となる。

インドの高速鉄道整備計画で日本の技術が採用されることは、単なる車両の供給にとどまらず、運行管理や保線技術などの総合的なシステム輸出への足がかりとなるだろう。また、派生する駅の商業開発事業も新たな収益源となる可能性がある。日本の「エキナカ」文化をインドでどのように再現し、収益につなげていくかが注目される。

インフレ耐性が強い点も同社株の魅力だ。インフレ局面が仮に続いたとしても、鉄道事業の値上げは比較的容易に進めやすい。また、同社が保有する不動産は地価が上昇しやすい駅に直結、隣接する物件が多く、保有物件の売却による利益拡大も期待できる。

日立製作所（6501）

■株価（8月29日時点終値）4049円 配当利回り（予）1.14％

日立製作所は、川崎重工業＜7012＞とともに東北新幹線次世代車両「E10系」の生産を担っている。鉄道車両の製造技術に加えて、デジタル技術を融合させた総合力も強みとなるだろう。

同社はイタリアやフランスの関連企業を買収することで、運行管理や人流解析に強みを持つデジタル技術を獲得し、鉄道事業の付加価値を高めてきた。インドへの技術移転や車両コスト分担など課題は残るが、単なる車両輸出だけに留まらず、運行システム全体の提案力を持つことが差別化要因となる。2024年6月に開催されたIRイベントでは、生成AIによって進化したIoTプラットフォーム「ルマーダ3.0」の事例として、NVIDIA（エヌビディア）の画像処理装置を活用し、鉄道の運行遅延の削減、コスト効率の向上などの成果も紹介している。

また、首脳会談で言及されたデジタル、AI、次世代モビリティなど幅広い分野での官民協力もビジネスチャンスを広げるだろう。同社はこれらの分野で多岐にわたる強みを持つ。インドのデジタルインフラや交通システムの構築に関わることで、新たな事業機会を創出する期待は大きい。

東京エレクトロン（8035）

■株価（8月29日時点終値）20665円 配当利回り（予）2.35％

インド政府は半導体の国産化を目指しており、半導体製造装置の需要喚起が期待される。インドの半導体市場は2029年までに現在の2倍規模となる約12兆円へ成長すると予測されている。インド側も日本が強みをもつ半導体関連の部材や装置を高く評価しており、2025年8月30日には、日印両首脳が揃って宮城県にある東京エレクトロンの拠点を訪問している。

東京エレクトロンはインド南部ベンガルールに開発拠点を設置し、2027年までに人員を300人規模に増やす計画だ。国内ではIT人材の獲得競争が激化するなか、インド現地で半導体製造装置の設計やソフトウェア開発を行うことは、インドの豊富なIT人材を確保する狙いもある。インド大手財閥タタ・グループ傘下のタタ・エレクトロニクスとも提携しており、タタが建設中の半導体工場近くには、装置の設置や保守のためのサポート拠点を設ける方針も示している。

トランプ関税、円安一服など、外部環境の悪化で営業利益率の低下傾向は当面続くとみるが、AIの成長を再評価できる環境へ回帰しつつある。株価の調整局面では、財務健全性を背景とする株主還元への期待感も高まりそうだ。

エアウォータ（4088）

■株価（8月29日時点終値）2577.5円 配当利回り（予）2.91％

インドが半導体の国産化を目指す動きを日本が支援するなか、同社はインド国内に産業ガス工場を複数新設する計画だ。ムンバイ周辺など３カ所に加え、インド東部でも着工済み工場と合わせて約500億円を投じ、2027年度までに稼働させる方針だ。

半導体製造に不可欠な産業ガスの安定供給力で強みを持つ同社のインド進出は、中国に依存しない半導体のサプライチェーン（供給網）構築という世界的な課題にも対応している。インド現地で産業ガスを調達できる環境を整えることで、日本企業のインド進出を後押しする役割も担う。

新中期経営計画（2025〜2027年度）では、ROE（株主資本利益率）9.8％から11％に上昇させ、3年間の営業利益の年平均成長率（CAGR）は9.9％と高成長を継続する計画だ。また、株主還元は3年間累計で800億円に拡大し、累進配当を導入（減配なし）する方針も示した。リーマン・ショック、東日本大震災、コロナ禍でも減配を回避した事業の安定成長性も魅力となる。2026年3月期も営業利益の過去最高更新が期待できる高配当利回り銘柄としても注目したい。

商船三井（9104）

■株価（8月29日時点終値）4749円 配当利回り（予）3.68％

インドとの経済連携強化では、日本政府が港湾などの物流インフラ構築を支援する方針を掲げている。世界的な海上輸送ネットワーク、LNG船（液化天然ガスを運ぶ船）などの特殊輸送技術を持つ同社には、新たなビジネス機会が広がろう。日本郵船や川崎汽船と共同出資する「オーシャン・ネットワーク・エクスプレス（ONE）」では、インドと米国東岸を結ぶ初の自社航路を開設し、インド発のビジネスを拡大させている。

また、スズキ＜7269＞や豊田通商＜8015＞との連携では、インドからアフリカへの自動車輸送を拡充していることも独自の優位性につながるだろう。日本は人口が拡大するアフリカとの経済圏を連携させる構想を描いており、足がかりとなるインドの「ハブ」としての役割は高まることが予想される。

米国関税政策の影響などでコンテナ船を中心とする運賃市況は弱含みで推移しているが、PBR（株価純資産倍率）0.6倍は海運3社の中でも相対的な割安感が強い。会社側が2027年3月期以降に株主還元を強化する方針を打ち出しており、年間配当の下限額の引き上げに踏み切ることも十分に期待できそうだ。

インド市場の開拓には税制や規制の複雑さなど障壁も少なくないが、それだけに両国間の経済連携を伸ばす余地は大きいとも言える。米国依存型の経済構造を脱するうえでも、日印が相互の強みを活かして連携を進めれば、日本株市場にも新たな活気をもたらす可能性を秘めていそうだ。

