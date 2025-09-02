¡ÖÀÅªÍßµáËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¶µ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ°÷¡Ê28¡Ë¤ò¿·¤¿¤ËÂáÊá
¶µ°÷¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬½÷»Ò»ùÆ¸¤òÅð»£¤·¡¢²èÁü¤òSNS¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î28ºÐ¤Î¶µ°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¶µ°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ëÅð»£²èÁü¶¦Í»ö·ï¤Ç¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎÂáÊá¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤¬·Ù»¡½ð¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÍÕ»³Ä®Î©ÍÕ»³Ãæ³Ø¹»¤ÎÎ×»þÅªÇ¤ÍÑ¿¦°÷¡¦ÀÐÀî¾¡ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç½÷»ù¤Î²¼Ãå¤òÅð»£¤·¡¢Æ°²è¤Ê¤É¤ò¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ç¶¦Í¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤é10¿Í¶á¤¯¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³«Àß¼Ô¤ÇÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¦¿¹»³Í¦ÆóÈï¹ð¡Ê42¡Ë¤é¤¬¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÂáÊá¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Ç4¿ÍÌÜ¤Ç¤¹¡£