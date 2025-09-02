3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナの中川安奈（31）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。番組出演衣装を公開した。

中川は8月31日放送のTBS系「サンデージャポン」に生出演。白のミニスカワンピース姿で登場した。

「私服でこんなミニスカートはなかなか履けないので、お衣装で楽しませていただいてます 気を抜くと足を組む癖があるので気をつけつつ！笑」とつづり、ジャストサイズの番組衣装を公開。スカートの丈は左右非対称のデザインで、片側のミニスカ部分からはスラリと伸びた美脚がのぞいていた。

別の投稿でピースサインを天地逆さまにした写真をアップし「平成ギャルピース (サンジャポジャーナリスト宮内さんが撮ってくださった」とつづった。

一連の投稿に対し「そうなんだ 足を組む癖がね」「国宝…」「水着期待してます！」「美しく綺麗な脚です。どんどん披露していきましょう」などと書き込まれていた。

東京出身の中川は慶大卒業後、16年にNHK入局。3月末でNHKを退局し、現在はホリプロ所属。父の仕事の関係で3歳から4年間をフィンランド、10歳から4年間をプエルトリコで過ごした。自身のインスタグラムでは美しいボディーラインを披露するなどし、一部メディアでは「NHKの峰不二子」などと呼ばれていた。

中川は8月25日発売の「週刊プレイボーイ」で披露したグラビアに挑戦。オフショットでは紺色のキャミソール型のワンピースを披露。丈は膝上でボディーラインが浮き出るセクシー仕様だった。