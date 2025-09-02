半端ないボリュームに釘付け…韓国プロ野球の金髪チアガール、純白スイムウェアSHOTでファン魅了【PHOTO】

韓国チアガール、ソ・ヒョンスクの大胆なスイムウェア姿がファンを釘付けにしている。

【写真】ソ・ヒョンスク、スイムウェア姿の大胆寝そべり

ソ・ヒョンスクは最近、自身のインスタグラムを更新。

「ホットガールになりたくて」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、韓国北東部・江原道（カンウォンド）の束草（ソクチョ）にあるビーチを背景にポーズを取るソ・ヒョンスクが写っている。

トレードマークの金髪を後ろで結んだヘアスタイルで、カメラに満面の笑みを向けるソ・ヒョンスク。純白のスイムウェアからはボリューム感のあるプロポーションがあらわになり、引き締まった美脚と相まって多くのファンを魅了させていた。

（写真＝ソ・ヒョンスクInstagram）

なお、ソ・ヒョンスクは韓国の動画配信サービスWavve（ウェーブ）で昨年9〜11月にかけて配信されたバラエティ番組『女王蜂ゲーム』（原題）に出演した。

◇ソ・ヒョンスク プロフィール

1994年4月22日生まれ。韓国・仁川出身。身長168cm。2014年からチアガールとしての活動を始めた。ショートカットがトレードマークで、過去には表紙を飾った男性誌が完売を記録したこともあった。現在は韓国プロ野球の斗山ベアーズ、プロサッカーKリーグのFCソウル、Vリーグ男子部の大韓航空ジャンボス、Vリーグ女子部のGSカルテックス・ソウルKIXX、女子プロバスケWKBLの牙山ウリィ銀行・ウリィWON、男子ハンドボールHリーグの仁川都市公社でチアガールを務めている。