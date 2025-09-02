グランドプリンスホテル大阪ベイは、秋の味覚を代表するシャインマスカットを贅沢に使用したアフタヌーンティー「マスカットマニア！」を9月6日から10月13日までの土休日限定で開催する。

1人に1つ提供する「シャインマスカットとブドウのパフェ」はブルーベリーカシスコンポートやホワイトチョコレートクリームなどのベースに、爽やかな甘さの葡萄のシャーベットとシャインマスカットをたっぷりのせ、最後にエディブルフラワーとローズマリーの香りでアクセントを加えた。ブッフェスタイルで提供するパンケーキはチョコレートクリームやキャラメルソースなど計6種のクリームやソースと一緒に楽しむことができる。

アフタヌーンティーのスタンドには「シャインマスカットチーズタルト」や「ヴェリーヌ シャインマスカットショートケーキ」、「シャインマスカットのエクレア」、その他セイボリー3種などを提供する。ドリンクはロンネフェルトの紅茶10種（飲み放題）、コーヒー、カフェラテ、カプチーノを用意する。

場所は、コーヒー＆スイーツ「ロビーラウンジ」。時間は正午から、3時からいずれも2時間の2部制。料金は大人が5,800円、6歳から12歳の子どもが3,480円。Seibu Prince Global Rewards（SEIBU PRINCE CLUB）会員は大人通常価格から500円引きとなる。税・サービス料込。