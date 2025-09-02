いざ反攻の９月へ！広島の床田寛樹投手（３０）が１日、先発する２日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）での好投を誓った。チームは昨季の９月に５勝２０敗の大失速。床田自身も０勝３敗、防御率５・１４と苦しい１カ月を過ごした。それだけに９月の初戦は絶対に落とせない。自身の３年連続２桁勝利も懸かる重要な一戦。新井貴浩監督（４８）も昨年の悔しさを晴らす覚悟を示した。

悲劇は繰り返さない。忘れたくても忘れられない“悪夢の１カ月”から早や１年−。大事な９月の初戦は、左のエースに託された。床田は大粒の汗を拭いながら、「まずは一個勝ちたいなという感じです。とりあえず去年を超えられるようにしたい」と軽やかな口調に気合を込めた。

昨年の９月、チームは歴史的な大失速を経験した。リーグワーストタイ記録の月間２０敗を喫し、１カ月で首位から４位まで転落。床田自身も悪い流れを止められず、４試合に先発し、０勝３敗、防御率５・１４とらしくない投球が続いた。「負けられない試合が続いてきて、先制点を取られたらきついなという気持ちが強すぎた」と苦しんだ要因を分析。「最低でもチームが勝てるように」とチームの勝利を最優先に考え、腕を振る覚悟だ。

昨年のリベンジを期すのは指揮官も同じだ。新井監督は「去年の悔しい分、今年は絶対にやり返すんだという気持ちでいてくれていると思う」と選手の反攻に期待。８月は５連勝を記録するなど、９月の戦いに向けての上昇気配を感じ取っており、「継続して根気強く戦っていきたいと思います」と上位に食らいついていく姿勢を強調した。

９月の戦いを占う意味でも重要な一戦となるが、床田自身の大台達成もかかっている。前回８月２６日・巨人戦では９回１失点の好投で９勝目を挙げ、３年連続２桁勝利に王手をかけた。「キャリアハイ（更新となる１２勝）が目標でもあるので、まずは一個勝てるように。いい投球ができればおのずと結果もついてくるかなと思います」と節目の１勝をかけたマウンドで、チーム浮上の流れをつかみにいく。

２日からは１ゲーム差で追う３位・ＤｅＮＡとの３連戦が始まる。同戦はチーム別で最多となる８試合目の登板。ここまで２勝２敗ながら防御率１・９５と相性はいい。この日はマツダスタジアムで行われた投手指名練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。「僕と大瀬良さんで（２、３日の試合を）取れれば、またいい１週間が始まると思う。まず僕がイニングをしっかり頑張って投げて、チームが勝てればいいかなっていう感じですかね」と床田。昨年の苦い記憶を勝利で上書きしてみせる。

◆昨季９月の大失速 ８月終了時点は６１勝４８敗５分けでリーグ首位。ところが、９月に想定もしなかった悪夢が待っていた。３日から４連敗を喫し、７日の中日戦でいったん連敗を止めたが、その後は８日から泥沼の６連敗。この負のリズムから抜け出すことができず、９月は一度も連勝がなく、６連敗と３度の４連敗があり５勝２０敗、勝率．２００という大失速。床田、大瀬良がともに０勝３敗、森下は０勝５敗と主力先発陣が未勝利に終わり、９月終了時には４位まで後退した。