¡¡9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ëº´²ì¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥µ¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÊJpn3¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À1400m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£JRAÇÏ¤Ï5Æ¬¡£59kg¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤Ï2ÏÈ2ÈÖ¤Ø¡¢Æ±¤¸¤¯59kg¤òÇØÉé¤¦¥¯¥í¥¸¥·¥¸¥ç¡¼¤Ï5ÏÈ5ÈÖ¤ØÆþ¤Ã¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÈ¯Áö¤Ï20»þ¡£
¡ÚÉðÂ¢ÌîS¡ÛÀîÅÄ¡ÖÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢¤¬½Å¾Þ2¾¡ÌÜJRAÇÏ¤Ï5Æ¬
1ÏÈ1ÈÖ
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Þ¥ó
²´3¡¦55.5¡¦ºä°æÎÜÀ±
»ûÅçÎÉ¡¦·ªÅì
2ÏÈ2ÈÖ
¥¨¥ó¥Ú¥é¡¼¥ï¥±¥¢
²´5¡¦59.0¡¦ÀîÅÄ¾²í
¿ù»³À²µª¡¦·ªÅì
3ÏÈ3ÈÖ
¥¨¥¤¥·¥ó¥ï¥ó¥É
²´3¡¦54.0¡¦»³¸ý·®
Âçµ×ÊÝÎ¶»Ö¡¦·ªÅì
4ÏÈ4ÈÖ
¥¸¥å¥²¥à¡¼¥ó
²´3¡¦53.0¡¦ÀÖ²¬½¤¼¡
ÅÄÃæ¼é¡¦¹âÃÎ
5ÏÈ5ÈÖ
¥¯¥í¥¸¥·¥¸¥ç¡¼
²´6¡¦59.0¡¦¸Íºê·½ÂÀ
²¬ÅÄ°ðÃË¡¦·ªÅì
6ÏÈ6ÈÖ
¥Ë¥·¥Î¥ê¥ó¥À
ÌÆ3¡¦52.0¡¦ÈôÅÄ°¦ÅÍ
¿¿Åç¸µÆÁ¡¦º´²ì
7ÏÈ7ÈÖ
¥¢¥é¥¸¥ó¥Ð¥í¡¼¥º
¤»¤ó8¡¦57.0¡¦²¼¸¶Íý
¿·»Ò²í»Ê¡¦Ê¼¸Ë
7ÏÈ8ÈÖ
¥¨¥³¥í¥¯¥é¡¼¥¸¥å
²´6¡¦53.0¡¦¾®ËÒÂÀ
ÊÝÍøÎÉÊ¿¡¦Ê¼¸Ë
8ÏÈ9ÈÖ
¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥Á¥§¥ë¥
²´3¡¦55.5¡¦´äÅÄË¾Íè
ÃæÂ¼Ä¾Ìé¡¦·ªÅì
8ÏÈ10ÈÖ
¥Æ¥¤¥¨¥à¥Õ¥©¥ó¥Æ
²´6¡¦52.0¡¦»³ÅÄµÁµ®
Ê¿»³¹¨½¨¡¦º´²ì