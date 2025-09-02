¼«Ì±ÅÞ¤¤ç¤¦»²±¡ÁªÁí³ç¤È¤ê¤Þ¤È¤áÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÊó¹ð¤Ø¡¡¿¹»³»á¿ÊÂà¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤âÃíÌÜ
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÇÔËÌ¤·¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÁí³ç¤ò2Æü¤Ë¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ÆÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ë¼¨¤¹Êý¸þ¤Ç¡¢ÁíºÛÁªµó¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
»²±¡ÁªÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤âÌ³¤á¤ë¿¹»³´´»öÄ¹¤ÈÌÚ¸¶ÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ï1Æü¤Ë¼óÁê´±Å¡¤òË¬¤ì¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Æü¸áÁ°¤ÎÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Ç¸Ç¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÁí³çÊ¸½ñ¤Î°Æ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Áí³çÊ¸½ñ¤Ï¡¢¸á¸å¤Ë³«¤«¤ì¤ëÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤é¼¹¹ÔÉô¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤É¤¦¸ÀµÚ¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áí²ñ¤Ç¤ÏÁí³ç¤Î¸å¤Ë¡Ö´´»öÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¿¹»³»á¤Î¿ÊÂà¤ò½ä¤ëÈ¯¸À¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Áí³ç¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÎ×»þÁíºÛÁª¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¼êÂ³¤¤ËÆþ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÅÞÆâ¤Î¹¶ËÉ¤¬·ã²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£