東京シティ競馬（TCK）は、10月5日（日）に国の重要無形民俗文化財である「相馬野馬追（そうまのまおい）甲冑競馬」を大井競馬場で実施する。相馬野馬追は福島県相馬地方に伝わる伝統行事で、「世界一の馬の祭典」とも称されるもの。勇壮な騎馬武者たちが目の前を駆け抜ける迫力ある姿を間近で観覧できる貴重な機会となる。

当日は13時30分頃から本馬場でセレモニーを実施。螺（かい）の吹奏や民謡「相馬流れ山」の披露に続き、騎馬武者が先祖伝来の旗差物をなびかせながら疾走する甲冑競馬が行われる予定だ。

【TCK】大井で甲冑競馬が5年ぶりに復活…相馬野馬追

福島県の伝統行事

また、大井競馬場内では「相馬野馬追PRブース」を設置し、パネル展示などを通じて歴史や魅力を紹介。さらに、福島県の特産品販売も行われ、「ままどおる」や「家伝ゆべし」といった銘菓を購入することができる。いずれも開門から20時50分まで実施され、商品は売り切れ次第終了となる。

大井競馬場で相馬野馬追が行われるのは1977年の初開催以来26度目。TCKはアメリカのサンタアニタ競馬場で行われる「TOKYO CITY CUP」当日にも日本文化紹介の一環として相馬野馬追を披露した実績があり、長年にわたり交流を続けてきた。今回の開催も南相馬市や南相馬観光協会、中ノ郷騎馬会など関係団体の協力によって実現する。

当日は古代から歌い継がれてきた民謡の披露に続き、兜を脱ぎ白鉢巻を締めた若武者たちが疾走し、華麗な甲冑競馬を披露する。