サッカーの欧州各リーグは８月３１日、各地で行われ、米国遠征を控える森保ジャパンの攻撃陣が絶好調を示した。ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝は強豪マンチェスターＣ戦で決勝点をアシスト。ＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝、ＭＦ南野拓実（３０）＝モナコ＝らも豪快なゴールを決めた。２６年北中米Ｗ杯に向けた米国遠征で日本は６日（日本時間７日）にメキシコ、９日（同１０日）に米国と対戦。代表合流直前の攻撃陣の仕上がりを岡島智哉記者が「占う」。

これほどまでに“絶好調組”で構成される日本代表も珍しい。かねて所属クラブでの「結果」を重視する森保一監督（５７）も、ご機嫌なはずだ。８月３０日に２ゴール１アシストをマークした堂安に触発されたかのように、森保ジャパンの攻撃陣が結果を残した。

イングランドでは、三笘が直近５年でリーグＶ４度のマンチェスターＣに一泡吹かせた。１―１で迎えた後半４４分、速攻から「スペースが見えたので大きすぎないように出しました」と丁寧かつ鋭いパス。決勝点をアシストし、仲間とともに雄たけびを上げた。英国人記者が「あんなにうれしそうなカオルは見たのは初めて」と目を丸くしたことを伝え聞くと「そんなことはないです（笑）」と照れた。

メキシコには２１年東京五輪の準決勝（１●３）で、米国にはドイツで行われた２２年の親善試合（２〇０）でゴールを挙げている。三笘にとっては相性のいい北中米での連戦へ「勝ったことで（代表に）すっきり行ける」と腕をまくった。

オランダ３季目を迎えた上田の勢いも止まらない。２ゴールをマークし、開幕から３戦連発。クラブを率いる元オランダ代表の点取り屋・ファンペルシー監督に「ストライカーが欲しがる素質を全て備えた選手」と言わしめる結果を残している。どのポジションよりも「調子」が重視されるセンターＦＷにおいて、頼れる存在だ。

フランスでは、南野の嗅覚が相変わらず鋭い。２―２で迎えた後半アディショナルタイム、クロスをダイビングヘッドで捉えた。意表を突くフワッとした球質にＤＦはタイミングが合わなかったが、南野はドンピシャ。状態の良さがうかがえる得点だった。

メキシコも米国も、間違いなく強い。１２年ロンドン五輪を振り返るとメキシコには準決勝（１●３）、２１年東京五輪３位決定戦（１●３）で敗れた因縁の相手。いずれも決定機を仕留められなかったことが、勝敗に直結した。Ａ代表でも公式戦で過去に２度対戦（０５、１３年コンフェデ杯）し、いずれも１―２で惜敗。力強く、賢さを長所とする守備を相手に“１点止まり”を繰り返してきた歴史がある。

東京五輪メキシコ戦で得点を挙げた三笘をはじめ、好調アタッカー陣が気分良く米国に乗り込めることは好材料。主力の守備陣に負傷者が続出しているという不安も大きく、対アジアで一定の成果を収めた森保ジャパンの攻撃的３バックがどの程度通用するかも未知数だ。だが、孫子の兵法を借りるならば「攻撃は最大の防御なり」である。勢いそのままにＷ杯開催国とぶつかり、そして結果を残したい。（岡島 智哉）