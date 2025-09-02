¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©¡ã²óÅú¿ô 17,100É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè275²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ç Ã´¡¹ÌÍ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥é¡¼¥á¥ó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÞÌÍ) 1ÂÞ
<Æù¤ß¤½>
ÆÚ¤Ò¤Æù 50g
¥·¥ç¥¦¥¬ 1/2ÊÒ
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ 1/2ÊÒ
Çò¥Í¥® 3cm
Å¼ÌÍ¾ß Âç¤µ¤¸ 1/2
Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1/2
¿å Âç¤µ¤¸ 2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¥¹¡¼¥×>
¿å 250ml
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸ 1
Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2~1
ÀÖ¤ß¤½ ¾®¤µ¤¸ 1/2
Îý¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°>
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ 1/4³ô
¥â¥ä¥· 1/4ÂÞ
Çò¥Í¥®(ÇòÈ±¥Í¥®) Å¬ÎÌ
¥é¡¼Ìý Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÏÇ®Åò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¿å¤Ë¼è¤ê¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£ ¥â¥ä¥·¤Ï¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤ÎÅ¼ÌÍ¾ß¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢º½Åü¡¢¿å¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¢(1)¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
3¡¢Æé¤Ë¿å°Ê³°¤Î¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢¿å¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤Î¤Ð¤·¡¢²¹¤á¤ë¡£
4¡¢ÊÌ¤ÎÆé¤ÇÂÞÌÍ¤ò¤æ¤Ç¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(3)¤òÃí¤®¡¢(2)¤È¡ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©
¡¦¡Ö¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 48%
¡¦2°Ì ¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ 25%
¡¦3°Ì ¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó 17%
¡¦4°Ì ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó 11%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
17,100É¼
¡¦2°Ì ¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ 25%
¡¦3°Ì ¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó 17%
¡¦4°Ì ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó 11%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
17,100É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ç Ã´¡¹ÌÍ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥é¡¼¥á¥ó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÞÌÍ) 1ÂÞ
<Æù¤ß¤½>
ÆÚ¤Ò¤Æù 50g
¥·¥ç¥¦¥¬ 1/2ÊÒ
¥Ë¥ó¥Ë¥¯ 1/2ÊÒ
Çò¥Í¥® 3cm
Å¼ÌÍ¾ß Âç¤µ¤¸ 1/2
Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1/2
¿å Âç¤µ¤¸ 2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¥¹¡¼¥×>
¿å 250ml
ðùÎ³¥Á¥¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸ 1
Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2~1
ÀÖ¤ß¤½ ¾®¤µ¤¸ 1/2
Îý¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1
¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°>
¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ 1/4³ô
¥â¥ä¥· 1/4ÂÞ
Çò¥Í¥®(ÇòÈ±¥Í¥®) Å¬ÎÌ
¥é¡¼Ìý Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÏÇ®Åò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¿å¤Ë¼è¤ê¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£ ¥â¥ä¥·¤Ï¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£
2¡¢¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
3¡¢¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤ÎÅ¼ÌÍ¾ß¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢º½Åü¡¢¿å¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¢(1)¤ËÆÚ¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£
3¡¢Æé¤Ë¿å°Ê³°¤Î¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢¿å¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤Î¤Ð¤·¡¢²¹¤á¤ë¡£
4¡¢ÊÌ¤ÎÆé¤ÇÂÞÌÍ¤ò¤æ¤Ç¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(3)¤òÃí¤®¡¢(2)¤È¡ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤ë¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)