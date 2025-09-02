¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£

E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©

º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤­¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©

¡¦¡Ö¥º¥Ð¥ê¡ª¹¥¤­¤ÊÂÞÌÍ¤Ï¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä


¡¦1°Ì ¡Ä ¥µ¥Ã¥Ý¥í°ìÈÖ 48%
¡¦2°Ì ¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óÀµÌÍ 25%
¡¦3°Ì ¥Á¥­¥ó¥é¡¼¥á¥ó 17%
¡¦4°Ì ¤¦¤Þ¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó 11%

¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ

17,100É¼




¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©


º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô

¥Á¥­¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤Ç Ã´¡¹ÌÍ


¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë

¥é¡¼¥á¥ó(¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÈÂÞÌÍ) 1ÂÞ
<Æù¤ß¤½>
  ÆÚ¤Ò¤­Æù 50g
  ¥·¥ç¥¦¥¬ 1/2ÊÒ
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯ 1/2ÊÒ
  Çò¥Í¥® 3cm
  Å¼ÌÍ¾ß Âç¤µ¤¸ 1/2
  Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2
  º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1/2
  ¿å Âç¤µ¤¸ 2
¥´¥ÞÌý ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¥¹¡¼¥×>
  ¿å 250ml
  ðùÎ³¥Á¥­¥ó¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ ¾®¤µ¤¸ 1
  Æ¦ÈÄ¾ß ¾®¤µ¤¸ 1/2~1
  ÀÖ¤ß¤½ ¾®¤µ¤¸ 1/2
  Îý¤êÇò¥´¥Þ Âç¤µ¤¸ 1
  ¤·¤ç¤¦¤æ ¾®¤µ¤¸ 1
  º½Åü ¾®¤µ¤¸ 1/2
<¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°>
  ¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤ 1/4³ô
  ¥â¥ä¥· 1/4ÂÞ
  Çò¥Í¥®(ÇòÈ±¥Í¥®) Å¬ÎÌ
¥é¡¼Ìý Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

1¡¢¥Á¥ó¥²¥ó¥µ¥¤¤ÏÇ®Åò¤Ç¤æ¤Ç¤Æ¿å¤Ë¼è¤ê¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤é¿åµ¤¤ò¹Ê¤ë¡£ ¥â¥ä¥·¤Ï¥µ¥Ã¤È¤æ¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤ë¡£

2¡¢¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤Î¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Çò¥Í¥®¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

3¡¢¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤ÎÅ¼ÌÍ¾ß¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¡¢º½Åü¡¢¿å¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥´¥ÞÌý¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢Çò¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£



2¡¢(1)¤ËÆÚ¤Ò¤­Æù¤ò²Ã¤¨¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¤¤¿¡ãÆù¤ß¤½¡ä¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¿åµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£



3¡¢Æé¤Ë¿å°Ê³°¤Î¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢¿å¤ò¾¯¤·¤º¤Ä²Ã¤¨¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤Î¤Ð¤·¡¢²¹¤á¤ë¡£



4¡¢ÊÌ¤ÎÆé¤ÇÂÞÌÍ¤ò¤æ¤Ç¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤­¤Ã¤Æ¡¢´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢(3)¤òÃí¤®¡¢(2)¤È¡ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥é¡¼Ìý¤ò¤«¤±¤ë¡£



(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)