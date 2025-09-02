¡ÈÁÀ¤¨¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¡É¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©½÷»Ò¥×¥í¤¬´ó¤»µ»¤ò²òÀâ¡ª
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¥Ä¥¢ー¶þ»Ø¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÃ£¿Í·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¤ä¾õ¶·¤«¤é¥Ù¥¿¥Ô¥ó¤Ë´ó¤»¤ë·¬ÌÚÎ®¤Î¥ï¥¶¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª
·¬ÌÚÎ®¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á〝¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È〞¤Ç¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ë¡ª
¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤Ï±¦Â´ó¤ê¡£
º¸¸ª¤«¤é¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Þ¤Ç¤ò°ìÄ¾Àþ¤Ë¤·¤Æ¹½¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Üー¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡É¤òºî¤ë
¥·¥ó¥×¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¥«¥Ã¥×¥¤¥óÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë
¡Ö¥é¥¤¤¬¤è¤±¤ì¤Ð¥Á¥Ã¥×¥¤¥ó¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦·¬ÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¥Ðー¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡£µ÷Î¥¤¬Ã»¤¤¤È¤¤ËÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢ÇØ¹ü¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¸ª¤Î¿¶¤ê»Ò±¿Æ°¤ÇÂÇ¤Ä¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥¤¥áー¥¸¤Ï¥Ñ¥¿ー¤Ë¶á¤¯¡¢ÃåÃÏ¸å¤ÎÂÇµå¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê½ã²óÅ¾¤ÇÅ¾¤¬¤ê¥«¥Ã¥×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¼ê¼ó¤Î¥³¥Ã¥¯¤ä²¼È¾¿È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ß¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Î³ÎÎ¨¤â¾¯¤Ê¤¯¡ÖÊý¸þÀ¡×¤È¡Öµ÷Î¥´¶¡×¤Î¤É¤Á¤é¤â¹ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¤ò¡ÈÁÀ¤¨¤ë¡É¥¢¥×¥íー¥Á¤À¡£
º¸Â¥Ä¥ÞÀè¤ò¾¯¤·³«¤¯
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥¹Éý¤Ï·¤1Â¤Ö¤ó¤¯¤é¤¤¹¤²¡¢º¸Â¥Ä¥ÞÀè¤ò¾¯¤·³«¤¤Þ¤¹¡×¤È·¬ÌÚ¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ï¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥×¥íー¥Á¡£º¸¸Ô´ØÀá¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò¤â¤¿¤»¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸å¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¹©É×¤ÏÉ¬¿Ü¡£
¼ê¼ó¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤Ï✖︎
¼ê¼ó¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¡¢¥°¥ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¤¬º¸ÏÓ¤Î¥è¥³¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥ó¥É¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Îºî¤êÊý¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë°¤¤·Á¡£ÏÓ¤È¥¯¥é¥Ö¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼êÂÇ¤Á¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÂÎ¤´¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦
ÂÎ¤´¤Èº¸¥µ¥¤¥É¤ØÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¹½¤¨¤Ï¡¢±¦¸ª¤¬Á°¤Ø½Ð¤ë¤Î¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Îµ°Æ»¤¬¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö¥«¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤·¤Æ±¦¡×¤ä¡Ö¥Õ¥§ー¥¹¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æº¸¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤ë¡£
ÂÎ¤Î¾å²¼Æ°¤ò¤Ê¤¯¤·¼ê¸µ¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ä
¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¢¥×¥íー¥Á¤Ï¡¢½Ðµå¤Î¹â¤µ¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃÏÌÌ¤Î¶á¤¯¤Ç¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·¬ÌÚ¤Ï¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¼ê¤ÎÎÏ¤ä±ó¿´ÎÏ¤ÇÉâ¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¡¢¤ªÊ¢¤ÎÎÏ¤ÇÃÏÌÌ¤Ë²¡¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤ë°Õ¼±¤¬ÂçÀÚ¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÁ°·¹³ÑÅÙ¤¬¥ー¥×¤µ¤ì¤Æ¼ê¸µ¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂÎ½Å¤¬¾è¤Ã¤¿¡È½Å¤¤µå¡É¤òÂÇ¤Æ¤ë¡£¡ÖÂ¿¾¯¤Î¼ÇÌÜ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥§ー¥¹ÌÌ¤òÌÜÉ¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤±Â³¤±¤ë¤È¡¢¥Üー¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥Õ¥§ー¥¹¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¤Î¤ÏNG
Ã°ÅÄ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë¤È±¦¸ª¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥§ー¥¹¤Ï¾å¤ò¸þ¤¯¡£ÂÇµå¤¬¥¤¥áー¥¸¤è¤ê¤â¹â¤¯¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢¥·¥çー¥È¤ä¥À¥Õ¥ê¤Î¥ß¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥×¥ìー¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤¬¡û
¼ê¸µ¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±ß¸Ì¤òÉÁ¤¯¡£¥Õ¥§ー¥¹¸þ¤¤Ï¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¥×¥ìー¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Ä¤Í¤Ë¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Êý¸þÀ¤Èµ÷Î¥´¶¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ï¥¶¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ì¥Ã¥¹¥ó¡á·¬ÌÚ»ÖÈÁ
¡ü¤¯¤ï¤¡¦¤·¤Û¡¿2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©½Ð¿È¡£164cm¡£21Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£¥×¥íÃç´Ö¤«¤é¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤ÎÌ¾¼ê¡£ºòÇ¯¤Ï¹ñÆâ¥á¥¸¥ãー¡¦¥ê¥³ー¥«¥Ã¥×¤Ê¤É3¾¡¤ò¤¢¤²¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¯6°Ì¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÏÇ¯´Ö½÷²¦¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È½êÂ°¡£
¹½À®¡á²¬ÅÄ¹ëÂÀ
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬