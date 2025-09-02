¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Î»ÐËå¥Ç¥å¥ª36ºÐ»Ð¤ÎÄ¹ÃË¤Ï½Å¾É¿ÈÂÎ¾ã³²»ù¡Ö½Ð»ºÃæ¤Ë»ö¸Î¡¢Ç¾¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¡×
»ÐËå²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Î¾®½Õ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯1·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â©»Ò¤¬½Ð»ºÃæ¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Ç¾¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¶Ê¡§Mito¡¿VIVA¡ªÀ¸¤¤ë¡¡¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Mito¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ñ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö1·î¤ËÂ©»Ò¤¬»º¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«È¾Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï½Ð»ºÃæ¤Ë»ö¸Î¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢ÆÍÁ³ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿§¡¹¤ÈÉÔ±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÂç¤¤ÊÉÂ±¡¤Ë°Ü¤ê¡¢ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤ÏÇ¾¤ËÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾ÇÈ¤ÏÊ¿Ã³¡¢MRI¤Ç¤ÏÂçÇ¾¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¤È¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÇÎÅÀâÌÀ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø½Å¾É¿ÈÂÎ¾ã³²»ù¡Ù¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¿¼¤¯¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£¡Ö½Ð»º¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë½çÄ´¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÉÂ±¡Áª¤Ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤ò¶¯¤¯Ë¾¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Â©»Ò¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤ËÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤É¶ì¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸³è¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂçÊÑ»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ½Ò¡£
¡Ö²Î¤¬¹¥¤¤Ê»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤¢¡£¤Ê¤ó¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¤¿¤êÁ°¤ËÌ¤Íè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âµÞ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ë¡¢ÀµÄ¾º£¤Ç¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£Â©»Ò¤Ï¡¢¿¼²»¡ÊMito¡Ë¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¿ÀÏÃ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶Á¤¤ÏÉ×¤¬¡¢´Á»ú¤Ï»ä¤¬·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¸¤¤ë¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÌä¤¤Â³¤±¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£²»³Ú¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµÎÏ¤Ç¡¡µã¤¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢¶Ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤ó¤¾¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤¦¤·¤ÆÊ¸¾Ï¤Ë¤·¤Æ½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬º£²ó½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÆÍÁ³¾ã³²»ù°é»ù¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿§¡¹¤È¾ðÊó¤¬Íß¤·¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤Î¾ã³²¤ò¸øÉ½¤·¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¿§¡¹¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ô¥ö·î¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¸ÆµÛ´ï¤¬³°¤»¤Æ¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤«¤é¥ß¥ë¥¯¤¬°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤Ë»÷¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤Ë»÷¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ë»÷¤Þ¤·¤¿¡£¤Ï¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇ¶á¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¡Ä¡¡¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¡¿´¤¬Á´¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¡Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÂ©»Ò¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¤Èµã¤»ß¤à¤±¤É¥Ù¥Ã¥É¤ËÃÖ¤¯¤È¤Þ¤¿µã¤½Ð¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡Ø¥ª¡¼¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ë¾®½Õ¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢Ç¾¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤«¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¤·¤¿¤ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤é¤Þ¤À²¿¤«½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤â¡£¤½¤¦»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö°åÎÅ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ë¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¡Ä¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿»þ¡¢²¿¤ï¤±¤ï¤«¤é¤óåºÎï»ö¤òº£¤³¤Î¾õ¶·¤Î»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¡¢Â©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤âÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¡ª¤Ê¤Ë¤«¤¤¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¤«¡¢ÉÂ±¡¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ä¹Ê¸¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡À§Èó¡¢¶ÊÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥é¥ó¡¦¥Ý¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤Ï09Ç¯¤«¤é³èÆ°³«»Ï¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»Ð¤Î¾®½Õ¤¬¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ç¡¢Ëå¤Î¤â¤â¡Ê32¡Ë¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾®½Õ¤ÎÉ×¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î·Ý½Ñ²È¤Î¾®ÃÓ·òÊå»á¡£º£Ç¯1·î¤Ë·ëº§¤È½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£