Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥ó¥À¡Á½©¤Î¿Ø¡Á¡Ù¤¬¡¢17Æü¡¦24Æü(24:29¡Á)¤Ë2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥ó¥À¡Ù¤Ï¡¢MC¤Î¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¤È¥²¥¹¥È²óÅú¼Ô¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡È¥â¥¸¤ë¡É¤Þ¤¿¤Ï¡È¥¤¥¸¤ë¡É¤³¤È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢Çú¾Ð¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÉÛÃÄ¤¬¿á¤ÃÈô¤Ö¤È¤¤¤¦±é½Ð¤¬ÆÃÄ§¤Î¡È¿¿ÌëÃæ¤Î¾ÐÅÀ¡É¡£2009Ç¯4·î¤«¤é14Ç¯3·î¤Þ¤Ç¿¼ÌëÂÓ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î¿¼ÌëÆÃÈÖ¤Ç¡¢¾Þ¥ì¡¼¥¹·Á¼°¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
11Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼»þÂå¤ÎÂî¤ò°Ï¤ó¤Ç¼ÖºÂ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥ó¥À¡Ù¤¬Éü³è¤¹¤ëº£²ó¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¡ÈÁè¤ï¤Ê¤¤¡É·Á¼°¤ÇÊüÁ÷¡£½Ð±é¼Ô¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
