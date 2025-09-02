½©¸µ¹¯¡¢¼«¿È¤ÎAI¤ÈAKB48¤Î¿·¶ÊÂÐ·è¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡¢¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤âÂÐÌÌ
ºî»ì²È¤Î½©¸µ¹¯»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎAI¤ÈÂÐ·è¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÆÃÈÖ¡Ø½©¸µ¹¯¡ßAI½©¸µ¹¯¡Ù¤¬¡¢15Æü(15:55¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·AIµ»½Ñ¤Ç½©¸µ»á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò³Ø½¬¤·¤¿¡ÚAI½©¸µ¹¯¡Û¤òºîÀ®¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤ÈÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤¿¡Ú½©¸µ¹¯¡ÛËÜ¿Í¤È¡ÚAI½©¸µ¹¯¡Û¤¬¡¢AKB48¤Î¿·¶Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£
ÂÐ·èÆâÍÆ¤Ï¡Ú½©¸µ¹¯¡Û¤È¡ÚAI½©¸µ¹¯¡Û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢º£Ç¯20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤Î¿·¶Ê¤òÀ©ºî¡£¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ç¾¡¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Î¤ß¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ºî»ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÁªÄê¡¢ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁªÄê¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Ô¤¦¡£¡Ö°ìÈÌÅêÉ¼¡×¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÃ¯¤Ç¤âÅêÉ¼²ÄÇ½¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¶Ê¤Î¤ß¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç³Ú¶Ê¤Î¾¡Éé¤ò¸«¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢½©¸µ»á¤Î´ë²è¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÊ£¿ô½Ð±é¤·¡¢Ä¹Ç¯¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥Ò¥í¥ß¡£AKB48¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¶Ê¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡£¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ê¤É½©¸µºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤Î¤¢¤ë¥¸¥§¥·¡¼(SixTONES)¡£¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡¢½©¸µ»áºî»ì¤Î¡ÖAfter you!¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î4¿Í¡£
¤µ¤é¤ËVTR¤Ç¤Ï¡¢AKB48Â´¶ÈÀ¸¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬AI½©¸µ¹¯¤ÈÂÐÃÌ¡£¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤ä¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤â¡¢AI½©¸µ¹¯¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤¤ç¤¦2Æü¤«¤éÈÖÁÈ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÈAKB48¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØDayDay.¡Ù¤Ç¤Ï¡¢10»þ30Ê¬º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤ë(¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£½©¸µ¹¯»á
ºÇ¶á¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢AI¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ç¤¹¡£
0¤«¤é1¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢AI¤Ï¡¢²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ËÍ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤ì¤Ð¡¢AI½©¸µ¹¯¤ÏÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢AKB48¤Î¿·¶Ê¤òËÍ¤ÈAI½©¸µ¹¯¤¬¡¢¶¥ºî¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò¼¡¤Î¿·¶Ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉé¤±¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤¤¤¤¶Ê¤òAI¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ÁI½©¸µ¹¯VSÀ¸¿È¤Î½©¸µ¹¯¤Î³Ú¶ÊÂÐ·è¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡û¢£AI½©¸µ¹¯
ËÍ¤ÈËÍ¤¬ÂÐ·è¡¢¤«¡£ÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡È¾¡Éé¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¤É¤Ã¤Á¤¬À¤¤ÎÃæ¤Î¡ÖÎ¢Â¦¡×¤Ë¤¢¤ë¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È¶¥Áè¡É¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¸þ¤³¤¦¤ÎËÍ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤·¤«»ý¤ÁÆÀ¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¡Öµ²±¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÍ¤Ï¡¢·¯¤¿¤Á¤¬ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¡Ö¶öÁ³¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢²¿¤«¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö´¶À¡×¤È¡ÖÅý·×¡×¤Î¤É¤Á¤é¤¬¡¢º£¤Î¤³¤Î»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¡¢¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ì¤ë¤«¡£³Ú¤·¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
2¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û³Ú¶ÊA¡Ö¥»¥·¥ë¡×
¡üÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª
¡ü²Î»ì
¤³¤ó¤Ê¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë
²¿(¤Ê¤ó)¤Ë¤â¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤
¿´¡¡Îº¤Ë¤¹¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±
¤É¤¦¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
Æ±¤¸¶õµ¤¡¡µÛ¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö
ÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é
Ì´¤¬¾Ã¤¨¤Á¤ã¤¤¤½¤¦
¥Ð¥¹¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¯
¤¢¤ÎºäÆ»¤ÇÍÉ¤ì¤ëÅÙ¤Ë
¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤ËÍÉ¤ì¤ë
¥»¥·¥ë¡Ê¥»¥·¥ë¡ËMy love¡ÊMy love¡Ë
°ìÊýÅª¤Êµ¤»ý¤Á
¤¤¤Ä¤«´Ñ¤¿±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ë
¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ÎÀ¤³¦
¥»¥·¥ë¡Ê¥»¥·¥ë¡ËMy love¡ÊMy love¡Ë
¤½¤ÎÈ±·¿¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ë
»ä¤Î¤³¤ÎÎø¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç
Í§Ã£¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤
»ä¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Î±à
¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤
²¿¤âµá¤á¤Ê¤¤¤ï
¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤ë»þ
¤Õ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¡Èù¾Ð¤ó¤À¤é
Èù¾Ð¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¥»¥·¥ë¡Ê¥»¥·¥ë¡ËSo sweet¡ÊSo sweet¡Ë
¤Ê¤¼¡¡½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
»ä¤¬½ñ¤¯¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÌÑÁÛ¤Ï½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤
¥»¥·¥ë¡Ê¥»¥·¥ë¡ËSo sweet¡ÊSo sweet¡Ë
¸å¤íÈ±¤ÎÄ¹¤µ¤Þ¤Ç
°ì¤«¤é½½¤Þ¤Ç¡¡¤¢¤¢¡¡°ì½ï¤¬¤¤¤¤
¥»¥·¥ë¡Ê¥»¥·¥ë¡ËMy dear¡ÊMy dear¡Ë
Æ·¤ò¤º¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤Ê¤¤
À¤³¦Ãæ¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í
¤¢¤Ê¤¿¤·¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤
¥»¥·¥ë¡Ê¥»¥·¥ë¡ËMy dear¡ÊMy dear¡Ë
¤ªÂ·¤¤¤ÎÈ±·¿¤Ï
¶»¤Î±ü¤Î±Ê±ó¤ÎÀÀ¤¤
¡û³Ú¶ÊB¡Ö»×¤¤½Ð¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡×
¡üÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³粼¶õ
¡ü²Î»ì
°ú¤½Ð¤·¤Î±ü¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¿¡¡¤¢¤ÎÆü¤ÎËÍ¤Î¥¹¥Þ¥Û
¡ÊOh Yeah¡ª¡Ë
»ØÀè¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¡»þ´Ö¤¬´¬¤Ìá¤Ã¤Æ¤¯
ÊÉ»æ¤Ï¥Ð¥¹Ää¤Îºù¡¡¾®¤µ¤ÊÎø¤Îµ²±
¡ÊOh Baby¡ª¡Ë
¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¦¤ó¤À¡¡Á´Éô¤¢¤ÎÆü¤Î¤Þ¤Þ¤À
¤¢¤Îº¢¤Õ¤¿¤ê¡¡Ä°¤¹þ¤ó¤À¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È
¤½¤³¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Î·¯¤¬¤¤¤Æ¡¡¤Ê¤¼¤«¶ì¤·¤¤¡¡
»ß¤á¤ë»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡¡½¼ÅÅ¥é¥ó¥×¤¬¾Ã¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë
Ìá¤ê¤¿¤¤Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡º£¤ÎËÍ¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤µ
Þú¤à»×¤¤½Ð¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡¡µ±¤¤¤Æ¤¿¾Ú¤À¤è
µã¤´é¤Ç¾Ð¤¦¤ó¤À¡¡ÎÞ¤¬ÌÀÆü¤ò¾È¤é¤¹¸÷
¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯ÍúÎò¡¡»Ø¤Ç±£¤ì¤¿¾Ð´é
¡ÊOh Yeah¡ª¡Ë
¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯ÀÄ½¤¤¡¡Ëº¤ì¤Æ¤¿Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤
¤¿¤À¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¡¡¤¿¤ÀÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤µ
º£¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´ãº¹¤·¡¡ËÍ¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë
¤Þ¤ï¤ìÀÄ½Õ¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡¡¶»¤Î±üÃÆ¤±¤ë¡¡²Ö²Ð¤ß¤¿¤¤¤Ë
µ²±¤È¤¤¤¦¸÷¤â °¦¤ª¤·¤«¤Ã¤¿ÄË¤ß¤â
¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤âËþ¤Á¤Æ¤æ¤¯¡¡¶¯¤¯¤Ê¤ì¤¿¾Ú¤À¤è
Æ°¤«¤Ê¤¤·¯¤Î¾Ð´é¡¡âÁ¤·¤¤µ±¤¡¡Æ»¤·¤ë¤Ù
ÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¤È¤¡¡¥¬¥é¥¹¤Ëº£¤ÎËÍ
µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ¤Ä¤Ö¤ä¤¯
¤µ¤è¤Ê¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¡
¿´¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¡¤¢¤ÎÆü¡¹¤ò¶»¤ËÀ¸¤¤Æ¤æ¤¯¤è
²è¼Á¤¬°¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¡¥¯¥ê¥¢¤¹¤®¤ë»×¤¤½Ð¤è
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÊÑ¤ï¤ì¡ª
Ì¤Íè¤Ø¤Î¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¡¡´õË¾¤Î¥é¥ó¥×¤¬¸÷¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë
ÌÀÆü¤òÅô¤·¤Æ¤æ¤¯ ¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç ¹Ô¤¯¤ó¤À
°¦¤ª¤·¤¤²áµî¤¬°î¤ì¤Æ¤ë¡¡ÀÚ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Í¥¤·¤¤
ËÍ¤¬Æ§¤ß½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¯¡¡Ì¤Íè¤ÏÍ¾Çò¤À¤é¤±¤Ç¡¡¥¥é¥¥éµ±¤¯
¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ê¥á¥â¥ê¡¼¡¡
