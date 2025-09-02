熊本市は市電の安全運行に向け、運行を担う運転士や車掌ら乗務員の処遇改善に乗りだした。現行はほとんどが非正規の会計年度任用職員だが、2026年4月から交通局の常勤職員とする。市は1日開会した市議会定例会に、市職員定数条例の一部改正案を提出した。

市電では24年、重大インシデントを含む年間16件の運行トラブルが発生。今年3月にも、15人が重軽傷を負う電車同士の追突事故を起こした。市は抜本的な改革を図ろうと、専門組織「市電再生タスク・フォース」を6月に設置。あらゆる分野の見直しを進めてきた。今回の処遇改善は「重要かつ喫緊の課題で、再生の第一歩」（大西一史市長）と位置付ける。

交通局によると、処遇改善によって給与や手当が充実し収入が増えることから、離職率の低下など雇用が安定。経験を積むことで、運転技術の向上や若手へのノウハウ継承なども期待されるという。

運転士不足による減便状態を元のダイヤに戻し、残業を減らすなど労働環境を改善するために、職員定数については、運転士は現行より38人増やし118人が必要。さらに複数車両編成の電車を増やすことから、車掌も22人増の32人が必要という。改正案は将来の体制なども想定し、現行の職員定数90人を240人とした。

常勤職員は10月から公募の形をとって、12月に試験を実施。現職の乗務員、整備担当の技工も試験を経て、採用後は経験を考慮した給与にする。

市は、車両や線路を市が保有し、運行を市公共交通公社が担う「上下分離方式」の導入を目指す。ただ、安全運行の体制づくりを優先するとして計画を中断しており、導入は最速で28年4月の見通し。このため、今回採用する常勤職員は2年間の任期付きとし、公社化に合わせて正社員とする。

