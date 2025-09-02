¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÉ´¾ò°Ñ¤ÎÀßÃÖµá¤á¡¡¸©µÄ²ñ3²ñÇÉÆ°µÄ¡¡ÃÎ»öÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê
¡¡Ä¹ºê¸©¤ÎÂçÀÐ¸¸ãÃÎ»ö¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸©µÄ²ñ¤ÎÌîÅÞ·Ï3²ñÇÉ¤Ï1Æü¡¢Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤ëÆ°µÄ¤òµÄÄ¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£8Æü¤ÎµÄ²ñ±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ë»ð¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ°µÄ¤Ï2022Ç¯¤ÎÃÎ»öÁª¤ÇÂçÀÐ»á¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿2ÀéËü±ß¤¬Áªµó±¿Æ°ÈñÍÑ¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤È¸å±ç²ñ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ÎÁÐÊý¤ËÆó½Å·×¾å¤µ¤ì¡¢¡Ö²Í¶õÂß¤·ÉÕ¤±¡×¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3²ñÇÉ¤Ï¡¢ÂçÀÐ»á¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ´¾ò°Ñ¤ÎÆ°µÄ¤ò²áµî¤Ë3ÅÙÄó½Ð¡£ËÜµÄ²ñ¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Äó½Ð¼«ÂÎ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÀßÃÖ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²þ³×21²ñÇÉ¤Î»³ÅÄÊþ»Ò¸©µÄ¤Ï¡ÖÃÎ»öÁª¤¬¶á¤Å¤¡¢°ìÄê¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÀÐ»á¤ÏÀ¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ø¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¡¢8·î¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¤ò50¡ó¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë
